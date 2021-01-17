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Очередное ЧП на БелАЭС: станцию отключили от от национальной энергосети
Источник материала: UDF
БелАЭС / Еврорадио
«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — заявляют в Минэнерго Беларуси.
Энергетики добавляют, что радиационный фон в районе Островецкой атомной электростанции в норме.
Это не первое ЧП на Белорусской АЭС с момента официального запуска первого энергоблока. Он состоялся 7 ноября (на станцию приезжал Лукашенко), а ужеi 8 ноября был остановлен. Официальная версия — «необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования». Неофициально же сообщали, будто на БелАЭС испортились трансформаторы напряжения.
19 ноября первый энергоблок снова включили в сеть. 1 декабря о возможном ЧП на БелАЭС заявили экологи: неисправность была обнаружена в резервной системе охлаждения реактора первого энергоблока. Как утверждают в Минэнерго, действительно был произведен сброс пара, однако это было запланировано.
Очередное «плановое отключение» энергоблока произошло 3 декабря. Его вновь подключили в сеть 21 декабря, то есть менее четырех недель назад.
Экологи и активисты неоднократно высказывали сомнения в безопасности БелАЭС. Также в ней сомневаются официальные лица Литвы, вблизи с границей которой работает станция. Официальный Минск отвергает все подозрения.
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Радиационный фон в районе Островецкой атомной электростанции в норме.
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