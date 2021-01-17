ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередное ЧП на БелАЭС: станцию отключили от от национальной энергосети

17.01.2021 11:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Очередное ЧП на БелАЭС: станцию отключили от от национальной энергосети
БелАЭС / Еврорадио
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети. Чрезвычайная ситуация возникла 16 января в 19:02 после срабатывания системы защиты генератора.

«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — заявляют в Минэнерго Беларуси.


Энергетики добавляют, что радиационный фон в районе Островецкой атомной электростанции в норме.

Это не первое ЧП на Белорусской АЭС с момента официального запуска первого энергоблока. Он состоялся 7 ноября (на станцию приезжал Лукашенко), а ужеi 8 ноября был остановлен. Официальная версия — «необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования». Неофициально же сообщали, будто на БелАЭС испортились трансформаторы напряжения.

19 ноября первый энергоблок снова включили в сеть. 1 декабря о возможном ЧП на БелАЭС заявили экологи: неисправность была обнаружена в резервной системе охлаждения реактора первого энергоблока. Как утверждают в Минэнерго, действительно был произведен сброс пара, однако это было запланировано.

Очередное «плановое отключение» энергоблока произошло 3 декабря. Его вновь подключили в сеть 21 декабря, то есть менее четырех недель назад.

Экологи и активисты неоднократно высказывали сомнения в безопасности БелАЭС. Также в ней сомневаются официальные лица Литвы, вблизи с границей которой работает станция. Официальный Минск отвергает все подозрения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радиационный фон в районе Островецкой атомной электростанции в норме.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав определил максимумы наркотических средств для легального изготовления и хранения юрлицами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by