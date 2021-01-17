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Милиция наградила «неравнодушных граждан» за наведение порядка во дворах — вот они
Источник материала: UDF16 января в здании администрации Ленинского района Минска состоялось награждение граждан, «принимавших активное участие в наведении порядка на улицах города», сообщила минская милиция в своем телеграм-канале и опубликовала видео награждения, на котором видны лица тех, кто получил награды.
Начальник Ленинского РУВД Виталий Капилевич сказал:
«Сегодня мне как руководителю районного управления двойне приятно поощрить и высказать искренние слова благодарности активу района и активистам в целом города Минска, которые проявили свою нетерпимость к нарушению общественного порядка, помогают органам внутренних дел создавать комфортные условия для жизни в районах, наведению порядка в дворовых территориях».
Одна из «активисток», получивших награду, Ольгу Забела, в ролике о своих заслугах она говорит так:
«Я словила художников, непосредственно тех, кто рисовали. Было соответственно в оппозиционных каналах распространена эта информация, в суд и так далее. Но человек сейчас уже отбывает наказание. Рисовали непосредственно под моими окнами и на моем доме. Поэтому я это увидела, услышала и словила. Я позвонила в милицию, вышла и начала их снимать на камеру, чтобы были непосредственные доказательства».
Ольга отметила, что задерживать художников ей помогали двое ребят из «Антивандал», хотя и милиция приехала очень быстро.
Как отмечает TUT.BY Забела в ту ночь во дворе была задержана 20-летняя Мария Сафонова, которая написала на асфальте краской лозунг «Жыве Беларусь» и нарисовала рядом бело-красно-белый флаг. Забела сказала на суде, что считает надпись «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг «коллаборационистскими». Сама состоит в группе волонтеров, которые ведут борьбу с такой символикой.
Также сегодня наградили Юлия Борисенок как организатор движения «Антивандал», участники которого срезают БЧБ-ленточки и зарисовывают БЧБ-флаги и надписи «Жыве Беларусь».
— Начинала сама, затем стали добавляться люди. Мы стали чистить город, приводить в порядок — такой, каким он должен быть. Поступок очень простой — мы патриоты и патриоты мы не с 9 августа, а патриоты мы с пеленок и благодаря воспитанию наших родителей, непосредственно жизни. Отдать нашу страну мы не хотим, — сказала Юлия.
Борисенок считает, что бело-красно-белый флаг надо приравнять к нацистской символике.
Еще один награжденный герой видео — Виталий Коврига. Из ролика непонятно, чем он отличился, мужчина просто поблагодарил милицию.
— За то, что сохранили наши дома, наши семьи, наши рабочие места. Спасибо, что они не предали нас и не продали, — сказал Коврига.
Известно лишь, что ранее мужчина был ИП, занимался перевозками, а также работал директором в фитнес-клубе.
Также на видео среди награжденных есть Демид Горбацевич. Он участвует в автопробегах и в мероприятиях «Антивандал» — ходит срезать ленточки и закрашивать БЧБ-флаги.
Также в ролике мелькают и другие «неравнодушные граждане»:
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За то, что сохранили наши дома, наши семьи, наши рабочие места.
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