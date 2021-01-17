Источник материала: UDF

«Сегодня мне как руководителю районного управления двойне приятно поощрить и высказать искренние слова благодарности активу района и активистам в целом города Минска, которые проявили свою нетерпимость к нарушению общественного порядка, помогают органам внутренних дел создавать комфортные условия для жизни в районах, наведению порядка в дворовых территориях».

«Я словила художников, непосредственно тех, кто рисовали. Было соответственно в оппозиционных каналах распространена эта информация, в суд и так далее. Но человек сейчас уже отбывает наказание. Рисовали непосредственно под моими окнами и на моем доме. Поэтому я это увидела, услышала и словила. Я позвонила в милицию, вышла и начала их снимать на камеру, чтобы были непосредственные доказательства».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиция наградила «неравнодушных граждан» за наведение порядка во дворах — вот они За то, что сохранили наши дома, наши семьи, наши рабочие места.

Начальник Ленинского РУВДсказал:Одна из «активисток», получивших награду,, в ролике о своих заслугах она говорит так:Ольга отметила, что задерживать художников ей помогали двое ребят из «Антивандал», хотя и милиция приехала очень быстро.Как отмечает TUT.BY Забела в ту ночь во дворе была задержана 20-летняя, которая написала на асфальте краской лозунг «Жыве Беларусь» и нарисовала рядом бело-красно-белый флаг. Забела сказала на суде, что считает надпись «Жыве Беларусь» и БЧБ-флаг «коллаборационистскими». Сама состоит в группе волонтеров, которые ведут борьбу с такой символикой.Также сегодня наградиликак организатор движения «Антивандал», участники которого срезают БЧБ-ленточки и зарисовывают БЧБ-флаги и надписи «Жыве Беларусь».— Начинала сама, затем стали добавляться люди. Мы стали чистить город, приводить в порядок — такой, каким он должен быть. Поступок очень простой — мы патриоты и патриоты мы не с 9 августа, а патриоты мы с пеленок и благодаря воспитанию наших родителей, непосредственно жизни. Отдать нашу страну мы не хотим, — сказала Юлия.Борисенок считает, что бело-красно-белый флаг надо приравнять к нацистской символике.Еще один награжденный герой видео —. Из ролика непонятно, чем он отличился, мужчина просто поблагодарил милицию.— За то, что сохранили наши дома, наши семьи, наши рабочие места. Спасибо, что они не предали нас и не продали, — сказал Коврига.Известно лишь, что ранее мужчина был ИП, занимался перевозками, а также работал директором в фитнес-клубе.Также на видео среди награжденных есть. Он участвует в автопробегах и в мероприятиях «Антивандал» — ходит срезать ленточки и закрашивать БЧБ-флаги.Также в ролике мелькают и другие «неравнодушные граждане»: