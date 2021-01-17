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Синоптики объявили на 17 января желтый уровень опасности

17.01.2021 11:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Синоптики объявили на 17 января желтый уровень опасности
Фото: nn.by
На всей территории Беларуси, в том числе и в Минске, 17 января ожидается неблагоприятное погодное явление, объявлен желтый уровень опасности.

В воскресенье на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Местами при прояснениях минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до -25..-29°С.

В течение дня минимальная температура воздуха составит -18°С.
 
Теги: Минск
 
 
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В течение дня минимальная температура воздуха составит -18°С.
 
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