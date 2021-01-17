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Синоптики объявили на 17 января желтый уровень опасности
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
В воскресенье на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Местами при прояснениях минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до -25..-29°С.
В течение дня минимальная температура воздуха составит -18°С.
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В течение дня минимальная температура воздуха составит -18°С.
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