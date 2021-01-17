ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Чем слабее движение — тем больше высвобождается ресурсов для репрессий»

17.01.2021 11:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Чем слабее движение — тем больше высвобождается ресурсов для репрессий»
Фото: TUT.BY
Власти празднуют победу уже не только на словах. Пришла информация, что Оперативно-ситуационный штаб при ГУВД Мингорисполкома расформирован, пишет телеграм-канал «Белорусский порядок».

Это межведомственная структура, которая координировала подавление протестов в течение президентской кампании. Судя по всему, руководство посчитало, что уже нет необходимости в отдельной структуре для координации работы. Оперативная обстановка отличается стабильностью.

Служба уже переходит в стандартный режим, без перенапряжения сил. Силовики перешли от массовых облав по районам к рейдам по отдельным кварталам и точечным арестам активистов. Вот тут расписан пример охоты, плюс новые уголовные дела: задержан книгоиздатель, новый арест журналиста. Параллельно идет кампания запугивания. Точность совсем невысокая, приходят к случайным людям, кого задерживали один-единственный раз, или на дом к тем, кто уже давно сбежал из страны. Видна установка охватить как можно большее количество людей.

Так что очевидна четкая взаимосвязь между активностью протестов и активностью силовиков. Чем активнее протесты, чем больше они вынуждены решать срочные задачи и бросать силы на “тушение пожаров”, ресурсов не хватает, и многое остается незамеченным. Сейчас протестная активность в основном перешла в символическую плоскость, и власти могут системно, методично сужать обществу пространство для маневра.

Это к вопросу о том, что дают, и что не дают протесты. Корреляция простая: чем активнее сопротивление, тем хуже силовики выполняют свою задачу. Чем слабее движение — тем больше высвобождается ресурсов для репрессий. Выводы путь каждый делает для себя сам...
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики перешли от массовых облав по районам к рейдам по отдельным кварталам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зьняволенай праваабаронцы Марфе Рабковай не аддалі ніводнага ліста-віншаваньня з Каляднымі сьвятамі і днём народзінаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by