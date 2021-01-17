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Глава МИД Чехии приветствовал решение Škoda отказаться от спонсорства хоккейного ЧМ-2021, если он состоится в Минске

17.01.2021 11:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек приветствовал решение автоконцерна Škoda отказаться от спонсирования чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он состоится в Минске.

 

Глава МИД Чехии приветствовал решение Škoda отказаться от спонсорства хоккейного ЧМ-2021, если он состоится в Минске
Фото: skoda.az.

 

«Благодарю Škoda. Рад, что флагман наших фирм решил не поддерживать избиение девушек и нарушения прав человека в Беларуси. Лучшая реклама — иметь репутацию порядочных людей», — написал Петржичек на своей странице в «Твиттере».

«Мы гордимся быть партнером чемпионата мира по хоккею уже 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Таким образом, Škoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия», — говорится в сообщении компании от 16 января.

Бренд мужской косметики Nivea Men, регулярно спонсирующий ЧМ по хоккею, объявил, что откажется от спонсорства, если матчи чемпионата будут проходить в Беларуси: «Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Оценивая текущую ситуацию, мы решили не спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что его будет принимать в том числе и Беларусь. Мы уже уведомили ИИХФ о нашем решении и будем внимательно следить за текущими обсуждениями».

Обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси выразил еще один спонсор ЧМ — швейцарский производитель часов Tissot.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако из-за политической обстановки в Беларуси Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену белорусской столице.

За перенос ЧМ из Минска либо бойкот турнира ранее высказались хоккейные функционеры и политики Латвии, Финляндии, Чехии, Дании, Норвегии, Швеции. Сборные этих стран входят в топ-дивизион мирового первенства.

Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи ЧМ в своей стране. Рассматриваются также варианты с участием Дании и Словакии. Окончательное решение ИИХФ планирует принять до 27 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек приветствовал решение автоконцерна Škoda отказаться от спонсирования чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он...
 
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