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Венедиктов: «Говорил, что Лукашенко будет ужом и ежом»
17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» продолжает следить за ситуацией в Беларуси.
– Александр Григорьевич хитрит и откладывает вопрос о Конституции уже на конец года, а собирался в феврале внести проект. Естественно, он не хочет ничего менять, – рассуждает Алексей Венедиктов на
И тут сейчас очень важно, чтобы протестная часть белорусского общества, ее лидеры высказались, очень важно, по поводу не только Чемпионата мира по хоккею, но и по поводу Конституции.
И, конечно, надо требовать освобождения всех политзаключенных, Марии Колесниковой в первую очередь. Ну, всех. Еще раз, всех.
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Главред «Эха Москвы» продолжает следить за ситуацией в Беларуси.
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