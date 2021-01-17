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Венедиктов: «Говорил, что Лукашенко будет ужом и ежом»

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» продолжает следить за ситуацией в Беларуси.

Венедиктов: «Говорил, что Лукашенко будет ужом и ежом»

– Александр Григорьевич хитрит и откладывает вопрос о Конституции уже на конец года, а собирался в феврале внести проект. Естественно, он не хочет ничего менять, – рассуждает Алексей Венедиктов на Эхе Москвы. – И я же говорил, что он будет ужом и ежом. И, собственно, вот.

И тут сейчас очень важно, чтобы протестная часть белорусского общества, ее лидеры высказались, очень важно, по поводу не только Чемпионата мира по хоккею, но и по поводу Конституции.

И, конечно, надо требовать освобождения всех политзаключенных, Марии Колесниковой в первую очередь. Ну, всех. Еще раз, всех.

 
 
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Главред «Эха Москвы» продолжает следить за ситуацией в Беларуси.
 
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