Венедиктов: «Говорил, что Лукашенко будет ужом и ежом»

Источник материала: Салiдарнасць

Главред «Эха Москвы» продолжает следить за ситуацией в Беларуси.





– Александр Григорьевич хитрит и откладывает вопрос о Конституции уже на конец года, а собирался в феврале внести проект. Естественно, он не хочет ничего менять, – рассуждает Алексей Венедиктов на Эхе Москвы . – И я же говорил, что он будет ужом и ежом. И, собственно, вот.

И тут сейчас очень важно, чтобы протестная часть белорусского общества, ее лидеры высказались, очень важно, по поводу не только Чемпионата мира по хоккею, но и по поводу Конституции.

И, конечно, надо требовать освобождения всех политзаключенных, Марии Колесниковой в первую очередь. Ну, всех. Еще раз, всех.