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Лошак: «Посмотрите на Беларусь. Там уже нет нейтральных»

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский журналист — к возвращению в Россию Алексея Навального.

Лошак: «Посмотрите на Беларусь. Там уже нет нейтральных»

— Любое решение Путина проигрышное, — пишет Андрей Лошак. — Но давайте при этом не забывать, что он хоть и расстроится, но потом съест черной икорки и ему полегчает — и не из таких цугцвангов выбирался — а Навальный с высокой долей вероятности сразу после прилета отправится в СИЗО, потом в лучшем случае под домашний арест без интернета, потом... — лучше даже не думать, что будет потом, а проявить солидарность с Алексеем.

Это все, что можно сделать сейчас.  В старом ЖЖ Навального был слоган: «Финальная битва между добром и нейтралитетом». Все, нет больше нейтралитета. Не поддерживая в этой ситуации Алексея, вы поддерживаете зло.

Это очень неуютное знание, которое заставляет шевелиться спящее чувство гражданской ответственности, выводит из зоны комфорта на улицу, где каратели, автозаки, прилепинские штурмовики и прочая дрянь, но ничего не поделаешь — ставки в игре повышаются с обеих сторон, раскол в обществе нарастает, остаться в стороне не получится.

Посмотрите на Беларусь. Там уже нет нейтральных. Ты или с нами или против нас — с пистолетом Ярыгина российского производства. Приятель вернулся недавно из Минска и говорит: «Политизация зашкаливает. Даже в Тиндере у 9 из 10 девушек висит дисклеймер: «Лукашисты проходят мимо»

Путин зря надеется, что убрав «смутьяна», все сразу затихнет. Ничего не затихнет, пока самая активная и образованная часть общества, насчитывающая миллионы людей, будет дискриминирована и лишена своего политического представительства.

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Навальный не сам по себе, он   представитель этой силы, просто самый последовательный, упертый и бесстрашный. Его можно закатать в асфальт, но на его месте тут же появится новый герой. Потому что есть такая штука, как историческая неизбежность. Часики тикают. Время диктаторов приходит к концу. Путин до сих пор у власти лишь потому, что эта многочисленная активная и образованная прослойка до сих пор не осознала себя силой. Все, что от нее требуется, — это научиться объединяться.

Навальный далеко не идеальный президент, но он — идеальный таран, способный пробить трухлявые фальшфасады, которые развесил вокруг себя Путин, и сделать шаг навстречу прекрасной России будущего. Думаю, именно в этом историческая миссия Навального, а осознание этой миссии, как чит-код в видеоигре, делает его неуязвимым.

17 января — исторический день, чем бы он ни закончился.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный российский журналист — к возвращению в Россию Алексея Навального.
 
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