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Осторожно, оранжевый: синоптики предупреждают о сильных морозах 18 января

17.01.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за морозов на 18 января, сообщает Белгидромет.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В ночь на понедельник минимальная температура воздуха во многих районах республики опустится до -25...-29°С. В дневное время ожидается от -11°С до -20°С

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся до Крещения (отмечается 19 января), а затем начнут ослабевать, по данным синоптиков, уже в четверг, 21 января, температура воздуха будет находиться в более привычном для белорусов диапазоне "каля нуля".

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Теги: Минск
 
 
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В ночь на понедельник минимальная температура воздуха во многих районах республики опустится до -25...-29°С.
 
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