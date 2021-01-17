Правительство назначило новых представителей государства в органах управления некоторых предприятий





Вице-премьер Юрий Назаров теперь будет отвечать за интересы государства не только на «Светлогорском ЦКК», но и в Минском тракторном заводе.





Председатель Национального статистического комитета Ирина Медведева будет представлять государство в «Белавиа».





Первый замминистра промышленности Сергей Гунько получил в дополнение к «Атланту», «Горизонту» и «Планару» ответственность за Могилевский завод лифтового машиностроения.





Зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина, кроме «Могилевхимволокна», теперь будет представлять государство в «СветлогорскХимволокне». Еще один заместитель председателя концерна Виталий Милевич будет представлять государство в «Полоцк-Стекловолокне».





Первый заместитель председателя «Беллегпрома» Виталий Дединец в соответствии с постановлением получил ответственность за «Моготекс».





Кстати, для многих чиновников быть представителем государства в ораганах управления предпритий и банков это, помимо всего прочего, прибавка к зарплате.