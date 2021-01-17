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Неймар: «Порой хотел бросить футбол, но вспоминал свой путь на этот уровень»

17.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о порывах закончить с футболом.



«Я никогда не перестану страсть к футболу, но в моей жизни были моменты, когда я хотел бросить играть. Однажды я дошел до того, что спрашивал себя, зачем я продолжаю играть, если это не по душе людям.

Я приходил домой взбудораженным, а затем вспоминал все, что мне пришлось пройти, чтобы достичь этого уровня. Моя любовь к футболу стала успокоительным, она привела меня в чувство.

Ведь мне очень повезло. По-настоящему. Многое в моей карьере осчастливило и меня, и семью. Дебютировать за «Сантос», выиграть первый титул, выиграть Кубок Либертадорес – суперважные события. Переход в «Барселону» – это исполнение детской мечты. Победа в Лиге чемпионов, переход в «ПСЖ» – все эти моменты навсегда останутся для меня особенными», – заявил Неймар.
 
 
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Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о порывах закончить с футболом.
 
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