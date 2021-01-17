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Европа намерена снизить зависимость от доллара

17.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейская комиссия подготовила проект документа, в котором говорится о необходимости укрепить независимость ЕС на фоне доминирования США и американской валюты в мировой финансовой системе.




Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

"Годы президентства Трампа выделили наши слабые места, и мы должны их исправить, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о том, чтобы иметь экономическую и финансовую мощь, сопоставимую с нашим размером", — приводит газета слова представителя комиссии.

Газета, в частности, сообщает, что стратегия Трампа по Ирану оказала непосредственное влияние на финансовые инфраструктуры в Европе, такие как система SWIFT, расчетные системы Euroclear и Clearstream.

Санкции вынудили ЕС создать специальные механизмы для проведения платежей в рамках торговли с Ираном.

"ЕС должен разработать меры, чтобы защитить операторов ЕС в случае, если третья страна вынудит размещенную в ЕС финансово-рыночную инфраструктуру соблюдать введенные ею в одностороннем порядке санкции," — говорится в документе.

ЕС также намерен укрепить роль евро. В документе отмечается, что мировые финансовые рынки слишком зависимы от доллара США, что мешает уменьшить финансовую напряженность и риски для стабильности.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Европейская комиссия подготовила проект документа, в котором говорится о необходимости укрепить независимость ЕС на фоне доминирования США и американской валюты...
 
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