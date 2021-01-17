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Сергей Чалый: Тихановская во многом олицетворяет страну, а у Лукашенко сейчас электората как такового нет

17.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из недавних интервью аналитик рассуждает об изменении экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской и эволюции роли женщины в стране.

Сергей Чалый: Тихановская во многом олицетворяет страну, а у Лукашенко сейчас электората как такового нет
фото: Reuters
В интервью YouTube-каналу «жизнь-малина» известный белорусский экономист и аналитик Сергей Чалый рассказал, что перед курантами в новогоднюю ночь смотрел поздравление Светланы Тихановской.

Он высоко его оценил, как и в целом публичные выступления экс-кандидата в президенты. Чалый отметил, что был летом на 60-тысячном митинге в поддержку Тихановской на площади Бангалор.

В 1993 году Сергей Чалый в качестве аналитика участвовал в предвыборном штабе кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко. Он рассказал, почему в определении электората Лукашенко они ориентировались на женщин за 40.

«Это очень просто: он был самым молодым кандидатом, поэтому расчет на сексуальную привлекательность достаточно очевиден», – говорит Чалый.
Он считает, что женщины могут видеть в Лукашенко идеального мужа, жениха: «Видно же, что Кочанова (Наталья Кочанова, председатель Совета Республики – прим. ред.) в него влюблена. Когда она говорит, какой он великий политик, мудрейший человек, это именно это. Она же искренне так считает. Это любовь, конечно».

Вместе с тем Чалый отмечает, что во время первой предвыборной кампании Лукашенко Беларусь была во много матриархальной страной. И подразумевалось, что, если женщина за Лукашенко, она и своего мужчину приведет проголосовать за него.

Но Чалый не считает, что в плане значимости женщины в стране мы прошли круг: «То, что случилось сейчас, – это новый виток эволюции, это гораздо более осознанно, круто, современно. Тогда это все-таки были скорее архаичные проявления этой «герлз пауэр». Сейчас самый важный плюс – они в себе это почувствовали. Это четко видно. Посмотрите первые выступления Тихановской и на то, какая она сейчас».

Аналитик напоминает, что Лукашенко многократно говорил, будто в нашей стране женщина не может быть президентом, потому что «сломается, бедолага», а оказалось, что очень даже может. По мнению Чалого, Тихановская во многом олицетворяет страну, а происходящее сейчас в Беларуси – это великолепная кинематографичная история: освобождение от страха, насилия и так далее.

Сергей Чалый считает, что если бы сейчас прошли честные президентские выборы, Лукашенко набрал бы меньше 20%, а Тихановская – раза в 3 – 4 больше и победила бы в первом туре. По мнению аналитика, у Лукашенко сейчас электората как такового нет, это разрозненные люди, которые не представляют собой политической силы.
 
 
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В одном из недавних интервью аналитик рассуждает об изменении экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановской и эволюции роли женщины в стране.
 
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