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В Риме +8, в Москве -20. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 января

17.01.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже будет без осадков. Столбик термометра здесь покажет +6°C, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Вене -1°C, обещают метель. В Риме ясно и 8 градусов тепла. Без осадков, но туманно в Мадриде. Температура воздуха здесь +2°C.

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В Риме +8, в Москве -20. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 января

В столице Болгарии -5°C, без осадков. В Анкаре снег и -3°C. В Афинах обещают без осадков, до +6°C.

В Риме +8, в Москве -20. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 января

В Риге ожидаются небольшой снег, метель, столбики термометра, по прогнозам синоптиков, покажут -2°C. Значительно ниже температура в Вильнюсе. Здесь обещают мороз до -14°C, небольшой снег. В Варшаве -12°C, без осадков, в Киеве -16°C, возможен снег.

В Риме +8, в Москве -20. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 января

В Москве осадки не прогнозируются, а вот мороз ожидают приличный, температура воздуха здесь опустится до -20°C.

Люди в материале: Юлия Самусенко

 
 
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В Париже будет без осадков. Столбик термометра здесь покажет +6°C, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене -1°C, обещают метель. В Риме ясно и 8 градусов тепла....
 
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