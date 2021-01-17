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В Риме +8, в Москве -20. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 января
Источник материала: СТВ
В Париже будет без осадков. Столбик термометра здесь покажет +6°C, рассказали в программе
В Вене -1°C, обещают метель. В Риме ясно и 8 градусов тепла. Без осадков, но туманно в Мадриде. Температура воздуха здесь +2°C.
В столице Болгарии -5°C, без осадков. В Анкаре снег и -3°C. В Афинах обещают без осадков, до +6°C.
В Риге ожидаются небольшой снег, метель, столбики термометра, по прогнозам синоптиков, покажут -2°C. Значительно ниже температура в Вильнюсе. Здесь обещают мороз до -14°C, небольшой снег. В Варшаве -12°C, без осадков, в Киеве -16°C, возможен снег.
В Москве осадки не прогнозируются, а вот мороз ожидают приличный, температура воздуха здесь опустится до -20°C.
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В Париже будет без осадков. Столбик термометра здесь покажет +6°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене -1°C, обещают метель. В Риме ясно и 8 градусов тепла....
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