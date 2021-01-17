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В 2014 году Криштиану Роналду заступился за мальчика. Теперь этот парень стал чемпионом страны по футболу

17.01.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 2014 году юный футболист встретился со своим кумиром Криштиану Роналду и выразил своё восхищение на португальском языке, но рассмешил некоторых людей. А теперь парень стал чемпионом страны по футболу. 

Как сообщает SoraNews24, в 2014 году португальский футболист приехал в Японию, чтобы сняться в рекламе. По этом случаю была устроена пресс-конференция, и три случайно выбранных человека получили возможность встретиться с Роналду. 

Одним из этих счастливчиков стал подросток Рёта Иваока. Чтобы произвести впечатление на своего кумира, школьник спросил у тренера, как произнести на португальском следующие слова: «Добрый день, меня зовут Рёта. Я мечтаю стать футболистом и иметь удовольствие однажды сыграть с вами. Что мне следует делать, чтобы этого достичь?» 

В 2014 году Криштиану Роналду заступился за мальчика. Теперь этот парень стал чемпионом страны по футболу
Фото: twitter.com/ryo_tama0510 

Узнав перевод, Иваока начал каждый день повторять эти слова, чтобы не забыть. Но во время встречи с кумиром всё равно растерялся и был вынужден читать по листку. Мальчик смог произнести всё правильно, и Криштиану понял его. Однако футболиста смутил смех в зале. 

«Почему они смеются? Он хорошо говорит на португальском. Очень хорошо. Они радоваться должны, потому что он очень старается», – заступился за мальчика Роналду. 

В 2014 году Криштиану Роналду заступился за мальчика. Теперь этот парень стал чемпионом страны по футболу
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ASIAN KUNG-FU FOOTBALL 

После этого спортсмен дал Рёте простой совет: нужно верить в себя и не упускать возможность, когда она появляется. И хотя в этих словах не было ничего особенного, сам факт того, Иваока услышал это от своего кумира, значил для парня очень много. 

Следующие годы юноша много тренировался и ждал своего шанса. Парень поступил в университет Яманаши Гакуин и там присоединился к футбольной команде. Рёта смог проявить себя и войти в число запасных игроков команды. Однако и оттуда попасть на поле оказалось непросто. 

В 2014 году Криштиану Роналду заступился за мальчика. Теперь этот парень стал чемпионом страны по футболу
Фото: twitter.com/ryo_tama0510 

Лишь в конце 2020 года Иваока смог выйти на поле по 25 номером в качестве защитника, поскольку тренер хотел поберечь звёздных игроков для второго тайма. Рёта решил, что несколько ближайших игр могут стать для него последним шансом, поэтому выкладывался на полную. 

Японец смог проявить себя, сохранив преимущество 1:0. Затем он подменял получившего травму игрока и тоже смог выделиться, благодаря чему завоевал право выйти в стартовом составе в следующем матче. Однако третий матч стал на какое-то время последним – во время защиты Рёта и его противник ударились ногами, и Иваока получил перелом. 

В 2014 году Криштиану Роналду заступился за мальчика. Теперь этот парень стал чемпионом страны по футболу
Фото: twitter.com/ryo_tama0510 

Дальше команда продолжала играть уже без Рёты, но парень всегда приходил на матчи. В итоге футболисты университета Яманаши Гакуин впервые за 11 лет стали чемпионами. А вместе с ними чемпионом стал и Иваока. 

«Мы стали лучшими в Японии! Я смог выиграть чемпионат благодаря людям, которые поддерживали меня последние три года, и тем, кто благополучно посетил турнир. Было здорово играть с друзьями», – написал Рёта на своей странице в Twitter. 

В 2014 году Криштиану Роналду заступился за мальчика. Теперь этот парень стал чемпионом страны по футболу
Фото: twitter.com/ryo_tama0510 

И хотя далеко не все согласятся с тем, что это большое достижение, Иваока продолжает верить в себя и надеется в будущем стать замечательным игроком, чтобы однажды выйти на поле вместе с Роналду. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что Криштиану Роналду – «золотой» футболист. И дело вовсе не в его наградах, а в добром отношении к людям и благотворительности – здесь подробнее

Люди в материале: Криштиану Роналду, Рёта Иваока, Cristiano Ronaldo, Ryota Iwaoka

 
 
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В 2014 году юный футболист встретился со своим кумиром Криштиану Роналду и выразил своё восхищение на португальском языке, но рассмешил некоторых людей. А теперь...
 
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