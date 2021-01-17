Источник материала: Хартия'97

Беларусь вышла на воскресные марши в 20-градусный мороз (Онлайн) 17.01.2021, 11:58

Акции протеста продолжаются уже 162 дня.

Сегодня в Беларуси — 162-й день непрерывных протестов.

Несмотря на 20-градусный мороз жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

12:16 Партизаны Солигорска вышли сегодня тоже на акцию. «Партизаны-змагары Солигорска не сдаются, не забывают, не прощают и не переворачивают страницу. Жыве Беларусь! Спасибо Skoda, Nivea, Tissot! Наша возьме!» - заявили участники акции в городе шахтеров.









12:04 Жители улицы Маяковского в Минске прошли сегодня маршем по своему району.

11:47 Сегодня жители Востока в Минске митингуют с самого утра уже в течение нескольких часов. И ничто им не страшно: ни лютый мороз, ни злые лукашисты, ни отряды милиции!

11:30 Велозавод, Тракторный и Шарики маршируют по Минску. Жители трех районов вышли сегодня на совместную воскресную прогулку.

11:13 Сегодня жители Боровлян вышли на марш и предложили всех бандитов во главе с Лукашенко отправить лагеря.

10:51 Акция протеста проходит в это воскресенье и в столичном Уручье. «Пошел вон! Ты и твой ОМОН!», — заявили узурпатору жители района.

10:35 Минская Курасовщина вышла на воскресный марш. Жители района начали 162-й день протестов одними из первых.

10:25 Жители Орши с самого утра вышли на акцию солидарности. Партизаны поддержали Павла Северинца и Игоря Лосика.





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