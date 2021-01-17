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Минский Восток митингует уже несколько часов, несмотря на мороз
Источник материала: Хартия'97
Минский Восток митингует уже несколько часов, несмотря на мороз
Белорусские герои способны все преодолеть.
Сегодня жители Востока в Минске митингуют с самого утра уже в течение двух часов.
И ничто им не страшно: ни лютый мороз, ни злые лукашисты, ни отряды милиции!
Видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусские герои способны все преодолеть.
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