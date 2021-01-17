Источник материала: Хартия'97

Минский Восток митингует уже несколько часов, несмотря на мороз 17.01.2021, 11:47

Белорусские герои способны все преодолеть.

Сегодня жители Востока в Минске митингуют с самого утра уже в течение двух часов.

И ничто им не страшно: ни лютый мороз, ни злые лукашисты, ни отряды милиции!

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%» .

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