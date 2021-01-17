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Велозавод, Тракторный и Шарики маршируют по Минску
Источник материала: Хартия'97
Велозавод, Тракторный и Шарики маршируют по Минску
Жители трех районов вышли на совместную воскресную прогулку.
В Минске жители Тракторного поселка, Велозавода и Шариков вышли на прогулку, сообщает телеграм-канал
Видео также опубликовал телеграм-канал
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Жители трех районов вышли на совместную воскресную прогулку.
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