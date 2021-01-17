Источник материала: UDF



Влад Росс

Что предсказал астролог Влад Росс Александру Лукашенко

Мнение астрологов о судьбе Александра Лукашенко и Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предсказание астрологов о судьбе Лукашенко, которое может свершиться до конца 2021 года Чтобы оставаться успешным, нужно быть открытым для перемен.

Известный астрологуже после выборови появившейся смуты заявил, что время инаугурации было определено неправильно. Он назвал того, кто корректировал события, не очень умным человеком. Ведь планеты, Солнце и Луна оказались в таком соединении, что не несут ничего хорошего. По его мнению, в судьбе Лукашенко предстоят большие перемены, потому что он не удержится на своей должности.Еще в 2019 году Влад Росс предсказывал, что скоро начнут происходить в политике изменения. Будут сменяться те лица, которые занимают должности уже 20 лет и более. Он высказывал предположение, что править Лукашенко осталось совсем немного. По его подсчетам, это произойдет да конца 2021 года. В противовес емупредсказывал правление Лукашенко на посту президента Беларуси на протяжении 50 лет. Время рассудит, кто был прав.Астрология – это не гадание на кофейной гуще, а точный расчет, когда и в какое время сходятся звезды, и их влияние в определенный период на человека. Поэтому с небольшой разницей, но практически все астрологи уверены, что 2021 год для Лукашенко окажется сложным. Ему нужно изменить свое отношение к окружающим и пожертвовать какими-то амбициями, чтобы улучшить свое положение.Астрологпредсказывает улучшение обстановки в Беларуси на начало 2022 года. Начавшийся новый 20-летний цикл вызовет борьбу и рокировку важных фигур. Но они будут сопротивляться, и просто так с постов не уйдут. Подтверждает это нахождение Сатурна и Урана в знаке Тельца на весь 2021 год.еще в 2020 году предупреждала, что в Беларуси начнутся трудные времена. Про это говорили планеты, которые собрались вместе, и это грозит революциями, реформами и требованиями свободы. По ее подсчетам, в 2021 году январь и февраль для жителей Беларуси будут горячими. В марте и апреле – будет попытка успокоить ситуацию. Май – спокойный, но с июня начнутся бурные события, которые могут вылиться во что угодно, вплоть до глобальных и неконтролируемых ситуаций.Астролог отмечает, что в звездной карте Беларуси четко прослеживается борьба за власть, которая развернется в середине 2021 года. Для этого года характерно, что все планы могут обрушиться в один миг. За это можно «поблагодарить» Уран, быстро меняющий свое положение. Чтобы оставаться успешным, нужно быть открытым для перемен и принимать изменения, которые идут в жизнь. И это касается не только Лукашенко, но и всех людей.