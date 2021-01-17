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Предсказание астрологов о судьбе Лукашенко, которое может свершиться до конца 2021 года
Источник материала: UDF
Влад Росс
Что предсказал астролог Влад Росс Александру Лукашенко
Известный астролог Влад Росс уже после выборов Александра Лукашенко и появившейся смуты заявил, что время инаугурации было определено неправильно. Он назвал того, кто корректировал события, не очень умным человеком. Ведь планеты, Солнце и Луна оказались в таком соединении, что не несут ничего хорошего. По его мнению, в судьбе Лукашенко предстоят большие перемены, потому что он не удержится на своей должности.
Еще в 2019 году Влад Росс предсказывал, что скоро начнут происходить в политике изменения. Будут сменяться те лица, которые занимают должности уже 20 лет и более. Он высказывал предположение, что править Лукашенко осталось совсем немного. По его подсчетам, это произойдет да конца 2021 года. В противовес ему Павел Глоба предсказывал правление Лукашенко на посту президента Беларуси на протяжении 50 лет. Время рассудит, кто был прав.
Мнение астрологов о судьбе Александра Лукашенко и Беларуси
Астрология – это не гадание на кофейной гуще, а точный расчет, когда и в какое время сходятся звезды, и их влияние в определенный период на человека. Поэтому с небольшой разницей, но практически все астрологи уверены, что 2021 год для Лукашенко окажется сложным. Ему нужно изменить свое отношение к окружающим и пожертвовать какими-то амбициями, чтобы улучшить свое положение.
Астролог Татьяна Лукашевич предсказывает улучшение обстановки в Беларуси на начало 2022 года. Начавшийся новый 20-летний цикл вызовет борьбу и рокировку важных фигур. Но они будут сопротивляться, и просто так с постов не уйдут. Подтверждает это нахождение Сатурна и Урана в знаке Тельца на весь 2021 год.
Анастасия Паскевич еще в 2020 году предупреждала, что в Беларуси начнутся трудные времена. Про это говорили планеты, которые собрались вместе, и это грозит революциями, реформами и требованиями свободы. По ее подсчетам, в 2021 году январь и февраль для жителей Беларуси будут горячими. В марте и апреле – будет попытка успокоить ситуацию. Май – спокойный, но с июня начнутся бурные события, которые могут вылиться во что угодно, вплоть до глобальных и неконтролируемых ситуаций.
Астролог отмечает, что в звездной карте Беларуси четко прослеживается борьба за власть, которая развернется в середине 2021 года. Для этого года характерно, что все планы могут обрушиться в один миг. За это можно «поблагодарить» Уран, быстро меняющий свое положение. Чтобы оставаться успешным, нужно быть открытым для перемен и принимать изменения, которые идут в жизнь. И это касается не только Лукашенко, но и всех людей.
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Чтобы оставаться успешным, нужно быть открытым для перемен.
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