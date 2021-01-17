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Венедиктов: «Я же говорил, что Лукашенко будет ужом и ежом»

17.01.2021 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Венедиктов: «Я же говорил, что Лукашенко будет ужом и ежом»
Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Лукашенко надо выдвинуть ультиматум: если хочешь провести чемпионат мира по хоккею в Минске – отпускай всех политзаключенных. Об этом он завил 6 января в программе «Будем наблюдать».

«Александр Григорьевич хитрит и откладывает вопрос о Конституции уже на конец года, а собирался в феврале внести проект. Естественно, он не хочет ничего менять. И я же говорил, что он будет ужом и ежом. И, собственно, вот, - сказал Алексей Венедиктов. - И тут сейчас очень важно, чтобы протестная часть белорусского общества, ее лидеры высказались, очень важно, по поводу не только чемпионата мира по хоккею, но и по поводу Конституции. И, конечно, надо требовать освобождения всех политзаключенных, Марии Колесниковой в первую очередь. Ну, всех. Еще раз, всех…»

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По его словам, вокруг Александра Лукашенко сконцентрированы три силы: «условный коллективный Запад, Российская Федерация и протестное движение».

«И это силы. Они жмут по-разному. И я просто знаю о том, что Российская Федерация настаивает, чтобы в течение полутора лет от избрания этот вопрос был решен. Он обещал сам. Я это просто знаю. Ну, Запад, понятно. Вот история с хоккеем понятна. Это тоже давление. То, что протесты сохраняются и в разных формах – это тоже давление. Естественно, он виляет, а его давят; его давят, а он виляет. Ну а как? Что, вы хотите, чтоб он не вилял что ли? Это его работа», - считает главред «Эха Москвы».


Напомним, что ранее Венедиктов сравнивал Лукашенко с «обмылком», который выскальзывает из рук, когда его пытаются сдавить.
 
Теги: Минск
 
 
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