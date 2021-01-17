Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До -25°C, крещенские морозы и потепление. Погода с 18 по 24 января. Подробный прогноз на неделю В понедельник и во вторник — облачно с прояснениями.

В понедельник и во вторник — облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северу пройдет небольшой снег. Местами туман, видимость до полукилометра, слабый гололед. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17°C…-25°C, а днем -12°C …-17°C.С среды морозы начнут отступать. Облачно с прояснениями, снег. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер северо-восточной умеренный. Температура воздуха ночью -13°C…-17°C, днём -7°C…-12°C.В четверг и в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода. Пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью -5°C…-13°C, днём 0°C…-7°C°.В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный снег. Под утро будут сгущаться туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. Ночью температура будет -3°C… -5°C, днём 0°C…+5°C.