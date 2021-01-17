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Фотофакт. В Брестском районе лесовоз повредил больше десятка столбов и оставил деревню без света

17.01.2021 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Деревня Подлесье-Каменецкое, что в Брестском районе, вечером 15 января оказалась без света, сообщает vk.com/cpbelarus.

 

Фотофакт. В Брестском районе лесовоз повредил больше десятка столбов и оставил деревню без света

 

Фотофакт. В Брестском районе лесовоз повредил больше десятка столбов и оставил деревню без света

 

Фотофакт. В Брестском районе лесовоз повредил больше десятка столбов и оставил деревню без света

 

По предварительной информации, 47-летний водитель лесовоза МАЗ не закрепил должным образом манипулятор. Когда автомобиль, груженный кругляком, выезжал через деревню в направлении трассы, манипулятор открылся и повредил 13 световых опор, а также ограды жилых усадеб.

Водитель привлечен к административной ответственности.

 
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Деревня Подлесье-Каменецкое, что в Брестском районе, вечером 15 января оказалась без света, сообщает vk.com/cpbelarus.  
 
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