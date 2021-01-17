Фотофакт. В Брестском районе лесовоз повредил больше десятка столбов и оставил деревню без света

Деревня Подлесье-Каменецкое, что в Брестском районе, вечером 15 января оказалась без света, сообщает vk.com/cpbelarus .













По предварительной информации, 47-летний водитель лесовоза МАЗ не закрепил должным образом манипулятор. Когда автомобиль, груженный кругляком, выезжал через деревню в направлении трассы, манипулятор открылся и повредил 13 световых опор, а также ограды жилых усадеб.

Водитель привлечен к административной ответственности.