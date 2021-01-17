Двигатель российской многоразовой ракеты выдержит до 50 полетов

Источник материала: Onliner

Многоразовый двигатель российской разработки для ракеты «Амур-СПГ» сможет выполнить до пятидесяти полетов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы «Роскосмоса» с сайта государственных закупок.

Минимальные требования к метановому двигателю РД-0169 — десять использований, однако в дальнейшем планируется «рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД [жидкостный ракетный двигатель] в составе первой ступени РН до 25, 50 раз».

«Амур-СПГ» будет представлять собой двухступенчатую многоразовую ракету. Ее первая ступень с двигателем РД-0169 будет возвращаемой. Первый запуск ожидается в 2026 году.