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Двигатель российской многоразовой ракеты выдержит до 50 полетов
Источник материала: Onliner
Многоразовый двигатель российской разработки для ракеты «Амур-СПГ» сможет выполнить до пятидесяти полетов. Об этом
Минимальные требования к метановому двигателю РД-0169 — десять использований, однако в дальнейшем планируется «рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД [жидкостный ракетный двигатель] в составе первой ступени РН до 25, 50 раз».
«Амур-СПГ» будет представлять собой двухступенчатую многоразовую ракету. Ее первая ступень с двигателем РД-0169 будет возвращаемой. Первый запуск ожидается в 2026 году.
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