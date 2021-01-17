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Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Собрали еще одну порцию реакции на нежелание спонсоров финансировать хоккейный чемпионат в Минске.

Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

Кратко напомним суть происходящего. Ряд ключевых споносоров чемпионата мира по хоккею высказались за отказ от участия в случае, если ЧМ-2021 пройдет в Минске.

Первой об этом заявила компания Nivea Men, затем соответствующее заявление опубликовал автоконцерн Skoda, который был партнером чемпионата 28 лет.

Также компания Tissot на официальной странице в Инстаграме заявила, что «права человека — фундаментальная ценность бренда». Компания выразила Международной федерации хоккея свою обеспокоенность в связи с вероятностью проведения ЧМ-2021 в Беларуси и теперь ждет пояснений.

Тем временем, белорусы продолжают реагировать на данные заявления спонсоров чемпионата. Предлагаем краткий обзор.

Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

Историк Александр Пашкевич: «Nivea засведчыла, што эфектыўная рэкламная кампанія магчымая не толькі пры ўкладанні грошай, але і пры адмове ад іх укладання. «Шкода» таксама выбрала народ, а не рэжым. Все в Автодор?»

Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

Журналист Адарья Гуштын: «Нагадаю, што ў 2014 Шкода паслала падалей тых, хто прасіў не спансіраваць ЧС па хакеі ў Мінску. Хаця праблемы з правамі чалавека былі і тады. Проста шэсць год таму такі зашквар менш каштаваў на рынку».

Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

Правозащитница Юлия Хлащенкова: «Итак, радуемся все решению Шкода и Нивея, но не забываем, что это не только потому, что они очень классные ребята, но и потому что мир простраивает рамку бизнеса и прав человека.

Компании, которые хотят играть на международных рынках, должны эту рамку соблюдать. Не, в целом можно забить и всегда есть шанс, что пронесет. Но может и бахнуть.

И да, знаю кейсы, где от того, настолько ты хорош в соблюдении прав человека, зависела стоимость получаемых кредитов».

Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»

 
Теги: Минск
 
 
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