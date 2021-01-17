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Разговорчики в сети: «Судя по последним данным, обещание «Всем по Tissot» опять выполнено не будет»
17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали еще одну порцию реакции на нежелание спонсоров финансировать хоккейный чемпионат в Минске.
Кратко напомним суть происходящего. Ряд ключевых споносоров чемпионата мира по хоккею высказались за отказ от участия в случае, если ЧМ-2021 пройдет в Минске.
Первой об этом
Также компания Tissot на официальной странице в Инстаграме заявила, что «права человека — фундаментальная ценность бренда». Компания
Тем временем, белорусы продолжают реагировать на данные заявления спонсоров чемпионата. Предлагаем краткий обзор.
Историк
Журналист
Правозащитница
Компании, которые хотят играть на международных рынках, должны эту рамку соблюдать. Не, в целом можно забить и всегда есть шанс, что пронесет. Но может и бахнуть.
И да, знаю кейсы, где от того, настолько ты хорош в соблюдении прав человека, зависела стоимость получаемых кредитов».
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Собрали реакцию на демарш спонсоров ЧМ-2021.
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