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Гигантские кошки соревнуются в скалолазании – видео

17.01.2021 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Незапланированное соревнование в навыках скалолазания между двумя жителями Приморского края – амурским тигром и дальневосточным леопардом – запечатлела фотоловушка Национального парка "Земля леопарда".

© Sputnik
Посмотрите на редких амурских тигрят, которые родились в пандемию

На кадрах видно, как леопард умело взбирается на скалу, в то время как его собрат чувствует себя на высоте не слишком уверенно.

Однако амурские тигры имеют преимущество в силе и охотничьих навыках. Как сообщили в пресс-службе парка, следы тигров чаще можно заметить долинах рек и на лесных дорогах, а леопард предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов.

 
 
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Кто увереннее чувствует себя на высоте – тигр или леопард? Сравните изящность обеих кошек на видео.
 
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