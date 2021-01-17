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Гигантские кошки соревнуются в скалолазании – видео
17.01.2021 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Незапланированное соревнование в навыках скалолазания между двумя жителями Приморского края – амурским тигром и дальневосточным леопардом – запечатлела фотоловушка Национального парка "Земля леопарда".
На кадрах видно, как леопард умело взбирается на скалу, в то время как его собрат чувствует себя на высоте не слишком уверенно.
Однако амурские тигры имеют преимущество в силе и охотничьих навыках. Как сообщили в пресс-службе парка, следы тигров чаще можно заметить долинах рек и на лесных дорогах, а леопард предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов.
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Кто увереннее чувствует себя на высоте – тигр или леопард? Сравните изящность обеих кошек на видео.
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