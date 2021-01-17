Гигантские кошки соревнуются в скалолазании – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Незапланированное соревнование в навыках скалолазания между двумя жителями Приморского края – амурским тигром и дальневосточным леопардом – запечатлела фотоловушка Национального парка "Земля леопарда".

На кадрах видно, как леопард умело взбирается на скалу, в то время как его собрат чувствует себя на высоте не слишком уверенно.

Однако амурские тигры имеют преимущество в силе и охотничьих навыках. Как сообщили в пресс-службе парка, следы тигров чаще можно заметить долинах рек и на лесных дорогах, а леопард предпочитает возвышенности, хребты гор, вершины холмов.