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В Стародорожском районе в огне погиб 7-летний мальчик, его мама в реанимации

17.01.2021 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из горящего дома смогли спаслись только 12-летняя девочка и 33-летняя женщина.




О трагедии, которая произошла на территории Стародорожского района, БелТА проинформировали в пресс-службе УСК по Минской области.

Так в агрогородке Старые Дороги ночью 17 января загорелся жилой дом. Прибывшими спасателями на месте трагедии было обнаружено тело погибшего 7-летнего ребенка. Мальчик сгорел на пожаре, выжили его 33-летняя мама, которая сейчас в реанимации, и 12-летняя сестра, которая также в больнице.

Сейчас на месте возгорания работают следователи, назначены экспертизы. Предварительно, пожар мог произойти из-за перекала печи.

Всего же в Минской области за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, говорится в сводке МЧС. На пожаре в Пуховичском районе погибли два человека, в Стародорожском погиб 1 ребенок и два человека пострадали, в Любанском районе из огня спасли человека очевидцы.
 
 
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Из горящего дома смогли спаслись только 12-летняя девочка и 33-летняя женщина.
 
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