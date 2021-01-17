Из Университета физической культуры в знак протеста кандидат наук, политический аналитик Вадим Можейко













Кандидат наук, доцент Вадим Можейко преподавал в БГУФК гуманитарные дисциплины, руководил дипломными работами и магистерскими диссертациями. Среди прочего в своем видеообращении преподаватель отметил, что один из вероятных участников похищения и убийства Романа Бондаренко закончил университет, который Можейко решил оставить.





Среди мотивов своего ухода Вадим Можейко назвал невозможность работать в государственной организации, которая стала частью "механизма подчинения и репрессий».





"Администрация и силовики пытаются нас запугать, но на самом деле им самим страшно. Страшно от того, что они уже натворили, и от того, как проснулся белорусский народ. Сегодня всем очевидно, на чьей стороне правда, а кто лжецы и преступники», -- сказал Вадим Можейко.





Он назвал неприемлемым присутствие силовиков в зданиях вузов, задержания студентов в коридорах и другие действия государственных органов в университетах против свободного выражения позиции преподавателями и студентами.





Можейко заявил, что, хотя сейчас оставляет преподавательскую практику в БГУФК, но планирует вернуться к ней, чтобы учить студентов "в новой, свободной Беларуси".





Напомним, что Вадим Можейко - известный политический аналитик, член Совета «Либерального клуба».





БГУФК - один из вузов, где проходили акции протеста против увольнений и арестов студентов и преподавателей за политическую позицию. Активные студенты основали свою внутреннюю газету "Солидарность БГУФК", в которой рассказывали всем сотрудникам университета, студентам и преподавателям об уволенных или арестованных коллегах. В частности, за свои взгляды пострадал молодой тренер из университета Сергей Шабанов.