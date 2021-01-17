В Дубровно задержали Михаила Чемурако, прошел обыск с конфискацией белых и красных шариков

















«Витебской Весне» , что вчера около 15 часов ее муж пошел в магазин, а вернулся домой уже в сопровождении милиционеров. Сотрудники МВД не представились, показали постановление на осмотр помещения. Людмила предложила пригласить других понятых, но чиновники отказали. Жена Михаила Чемурако Людмила уверяет, что муж никаких лент в городе не развешивал. Она рассказала, что вчера около 15 часов ее муж пошел в магазин, а вернулся домой уже в сопровождении милиционеров. Сотрудники МВД не представились, показали постановление на осмотр помещения. Людмила предложила пригласить других понятых, но чиновники отказали.





"Из постановления следует, что бело-красно-белые ленты вывесил муж. В доме провели осмотр. Искали компьютерную технику и ленты. С окон сняли белые и красные шарики и увезли в РОВД. Через полчаса я узнала, что Михаил задержан", - рассказала Людмила Чемурако.





Состоялся обыск и в доме матери Михаила, а потом милиционеры пришли с обыском и к его сестре, но ее не было дома.





После задержания мужа Людмила Чемурако написала заявление, чтобы быть его представителем в административном процессе, но никакого ответа пока не получила. Принять еду и вещи для задержанного в милиции отказались. Стало известно, что через 7 часов после задержания Михаила перевезли в ИВС Орши. Также жена написала заявление в суд, чтобы о начале судебного разбирательства ее предупредили заранее, чтобы успеть ознакомиться с материалами дела.





Людмила Чемурако убеждена, что местная милиция целенаправленно преследует их семью.





"Меня даже не удивит, если вдруг откуда-то появятся свидетели, которые видели, как мой муж развешивал те ленты. Во время последнего административного дела милиция убеждала, что Михаил послал на три буквы заместителя начальника РОВД. Но такого не было, и дело в суде они не выиграли. Это административное дело по злополучной статье 23.34 будет четвертым по счету. Уже были и сутки, и штрафы... " - подытожила Людмила Чемурако.