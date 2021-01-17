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45 процентов украинских экспертов назвали Беларусь «недружественной страной»
Источник материала: Партизан
За год количество опрошенных украинских экспертов, считающих Беларусь «недружественной страной», выросла с 10% до 45%.
45 процентов украинских экспертов назвали Беларусь «недружественной страной»
В конце 2020 Совет внешней политики «Украинская призма» провел традиционный опрос экспертов по международной политике Украины, пишет
В его рамках 111 экспертов - представителей аналитических центров и академического сообщества, а также журналисты-международники отвечали на вопросы относительно достижений и провалов внешней политики.
Главными «провалами» Украина в международной политике эксперты назвали:
ухудшение отношений с Венгрией;
отсутствие прогресса в «нормандском формате»;
отсутствие прогресса в переговорах по Донбасса.
С 40% до 7%, по сравнению с опросом в конце 2019 года, сократилось количество экспертов, которые считают «провалом внешней политики Украины действия, которые можно интерпретировать как вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов Америки».
Также были определены «дружественные» к Украине государства и такие, которые можно назвать «враждебными».
Государства, наиболее дружественные Украине:
Литва (66%) опрошенных экспертов;
Канада (43%);
США (41%) (в прошлом году Штаты были четвертыми и набрали 27%)
Великобритания;
Польша.
Перечень наименее дружественных (или враждебных) к Украине государств не сильно изменился по сравнению с предыдущими опросами.
Наиболее недружественные для Украины государства:
Россия (92%)
Венгрия (54%)
Беларусь (если в 2019 году недружественной власть Лукашенко считали 10% опрошенных экспертов, то в 2020 году - 45%).
Армения (6%)
Сербия (5%).
Таким образом Беларусь существенно (на 35% за год) нарастила для страны-соседки имидж недружественного государства.
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За год количество опрошенных украинских экспертов, считающих Беларусь «недружественной страной», выросла с 10% до 45%.
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