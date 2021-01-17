







45 процентов украинских экспертов назвали Беларусь «недружественной страной»

Thinktanks.by. В конце 2020 Совет внешней политики «Украинская призма» провел традиционный опрос экспертов по международной политике Украины, пишет





В его рамках 111 экспертов - представителей аналитических центров и академического сообщества, а также журналисты-международники отвечали на вопросы относительно достижений и провалов внешней политики.





Главными «провалами» Украина в международной политике эксперты назвали:





ухудшение отношений с Венгрией;

отсутствие прогресса в «нормандском формате»;

отсутствие прогресса в переговорах по Донбасса.





С 40% до 7%, по сравнению с опросом в конце 2019 года, сократилось количество экспертов, которые считают «провалом внешней политики Украины действия, которые можно интерпретировать как вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов Америки».





Также были определены «дружественные» к Украине государства и такие, которые можно назвать «враждебными».





Государства, наиболее дружественные Украине:





Литва (66%) опрошенных экспертов;

Канада (43%);

США (41%) (в прошлом году Штаты были четвертыми и набрали 27%)

Великобритания;

Польша.





Перечень наименее дружественных (или враждебных) к Украине государств не сильно изменился по сравнению с предыдущими опросами.





Наиболее недружественные для Украины государства:





Россия (92%)

Венгрия (54%)

Беларусь (если в 2019 году недружественной власть Лукашенко считали 10% опрошенных экспертов, то в 2020 году - 45%).

Армения (6%)

Сербия (5%).





Таким образом Беларусь существенно (на 35% за год) нарастила для страны-соседки имидж недружественного государства.