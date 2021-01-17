Телефонные мошенники изобретают новые схемы

Источник материала: ОНТ

Несмотря на многочисленные предупреждения, в Беларуси растёт число жертв телефонных мошенников. Злоумышленники изобретают новые схемы и лишают денег доверчивых граждан.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, работниками госучреждений или покупателями, которые звонят по объявлению о продаже. Для убедительности пользуются профессиональной терминологией, говорят быстро и уверенно. При этом давят на эмоции людей, уверяя, что случится что-то непоправимое, торопят и запугивают.

Запомнить следует одно: банк никогда не будет запрашивать пароли и другие секретные данные. Если реквизиты банковской карты всё же стали известны мошенникам, её надо срочно заблокировать по звонку в банк. Если деньги все-таки украли, как можно скорее обратиться в милицию.

Фото: pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram