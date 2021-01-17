История принца Дании, который стал моделью. У парня необычная внешность, ведь его отец женился на китаянке

Источник материала: ОНТ

Николай – один из наследников датского престола. Его отец – второй сын королевы страны Маргарет. Иоахим женился на обычной девушке, причем уроженке Китая. У пары родились двое сыновей.



Источник rambler.ru

В списке претендентов на датский престол 19-летний Николай стоит в очереди седьмым. Юноша не тешит себя надеждами занять королевский трон, у него другая цель – подиум! Необычная внешность Николая привлекла внимание, и он уже в 16 лет участвовал на неделе моды в Лондоне.



Источник rambler.ru

Источник rambler.ru

Карьера модели развивается вполне успешно. Принца активно приглашают к сотрудничеству известные дизайнеры и бренды.



Источник rambler.ru





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