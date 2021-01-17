Минэкономики: в 2021 году амортизация проводится в обычном порядке, переоценка – по усмотрению организации

Источник материала: ОНТ

В Министерстве экономики пояснили начисление амортизации и проведение переоценки в 2021 году. С 1 января начисление амортизации проводится в обычном порядке, проведение переоценки основных средств – по усмотрению организации.

В 2020 году амортизацию разрешили не начислять для преодоления негативных последствий пандемии. Теперь срок действия такого права истек, и начисление амортизации производится в общеустановленном порядке.

При этом организации, реализующие инвестпроекты, имеют право на временную отсрочку по начислению амортизации в течение трех лет с даты ввода в эксплуатацию объектов основных средств. Проведение переоценки – не обязательно, это решение вправе принимать организация или собственник ее имущества.

Фото: jurist.by

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