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Минэкономики: в 2021 году амортизация проводится в обычном порядке, переоценка – по усмотрению организации
Источник материала: ОНТ
В Министерстве экономики пояснили начисление амортизации и проведение переоценки в 2021 году. С 1 января начисление амортизации проводится в обычном порядке, проведение переоценки основных средств – по усмотрению организации.
В 2020 году амортизацию разрешили не начислять для преодоления негативных последствий пандемии. Теперь срок действия такого права истек, и начисление амортизации производится в общеустановленном порядке.
При этом организации, реализующие инвестпроекты, имеют право на временную отсрочку по начислению амортизации в течение трех лет с даты ввода в эксплуатацию объектов основных средств. Проведение переоценки – не обязательно, это решение вправе принимать организация или собственник ее имущества.
Фото: jurist.by
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Минэкономики: в 2021 году амортизация проводится в обычном порядке, переоценка – по усмотрению организации
В Министерстве экономики пояснили начисление амортизации и проведение переоценки в 2021 году. С 1 января начисление амортизации проводится в обычном порядке,...
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