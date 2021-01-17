Рост безработицы в Литве остановить не удаётся

Источник материала: ОНТ

Неутешительные прогнозы для рынка труда Литвы. Официальный показатель безработицы в стране уже превысил 16%, но это не предел. По мнению главы литовской Службы занятости, пик придется на февраль.

С учетом введенных в конце года строгих карантинных ограничений это неизбежно, отмечают в ведомстве. Регистрация людей в Службе занятости в декабре сократилась, но еще больше снизилось количество предложений от нанимателей. Компании остановили отборочные процессы и поиск работников.

На 1 января в стране было 277 тысяч незанятых – это более 16% всех людей трудоспособного возраста. За минувший год показатель безработицы увеличился в Литве почти на 7,5%.

Фото: toptravelsights.com

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