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Рост безработицы в Литве остановить не удаётся

17.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рост безработицы в Литве остановить не удаётся

Неутешительные прогнозы для рынка труда Литвы. Официальный показатель безработицы в  стране уже превысил 16%, но это не предел. По мнению главы литовской Службы занятости, пик придется на февраль.

С учетом введенных в конце года строгих карантинных ограничений это неизбежно, отмечают в ведомстве. Регистрация людей в Службе занятости в декабре сократилась, но еще больше снизилось количество предложений от нанимателей. Компании остановили отборочные процессы и поиск работников.

На 1 января в стране было 277 тысяч незанятых – это более 16% всех людей трудоспособного возраста. За минувший год показатель безработицы увеличился в Литве почти на 7,5%.

Фото: toptravelsights.com

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Неутешительные прогнозы для рынка труда Литвы. Официальный показатель безработицы в  стране уже превысил 16%, но это не предел. По мнению главы литовской Службы...
 
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