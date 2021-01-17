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Подготовка к инаугурации Байдена: беспрецедентные меры безопасности

17.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подготовка к инаугурации Байдена: беспрецедентные меры безопасности

Соединённые штаты готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Но, в отличие от прошлых церемоний, в преддверии нынешней в стране царит напряжённая обстановка. Репетиция должна была пройти сегодня, но её перенесли из соображений безопасности.

В Вашингтон стянуты войска Национальной гвардии. Спецслужбы США предупреждают о возможных беспорядках с применением оружия накануне и в день инаугурации, которая пройдёт 20 января. Конгрессменам доложили о планируемых вооружённых атаках на Белый дом, Капитолий и Верховный суд. Возле этих зданий уже стоят ограждения. Силовики занимаются анализом сообщений с угрозами нападений, а владельцы кафе и магазинов закрывают щитами витрины.

Общая численность войск в Вашингтоне к 20 января должна превысить 25 тысяч человек. Сейчас в США ведётся расследование по факту беспорядков 6 января, когда сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Жертвами столкновений стали пять человек, пострадали более 50 полицейских. За участие арестованы уже более сотни человек, им грозят тюремные сроки до 20 лет.

Демократы возложили ответственность за инцидент на Трампа, палата представителей Конгресса во  второй раз объявила ему импичмент. Теперь решение за Сенатом.

Фото: Justin Lane/EPA

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Соединённые штаты готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Но, в отличие от прошлых церемоний, в преддверии нынешней в стране царит напряжённая...
 
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