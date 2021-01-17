В Беларуси начинается вакцинация медицинских работников

Источник материала: ОНТ

С 6 января учреждения здравоохранения начали получать партии препарата «Спутник V» для вакцинации медработников, находящихся в зоне риска, информирует официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

В первую очередь планируется привить 2 285 медработников Минска, 2 485 – Минской области, 3 460 – Брестского региона, 3 260 – Витебского, 4 365 вакцин подготовлены для медиков Гомельской области, 1 735 – Гродненской и 1 610 доз препарата – для медучреждений Могилевской области.

Вакцина распределялась Минздравом по регионам согласно заявкам учреждений здравоохранения. В 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины «Спутник V».

В минувшем году были получены несколько небольших партий, а в канун Нового года – партия в 20 тысяч доз. Данная партия российской вакцины прошла контроль качества в лаборатории, зарегистрированной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. В первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей.

Фото: Reuters Photo

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram