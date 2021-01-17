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Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?

17.01.2021 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 января – Крещенский сочельник. Под Крещение, уверяли в старину, снег приобретает особые свойства, рассказали в программе «Плюс-минус».

Считалось, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили, что собранный в Крещенский сочельник снег может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?

19 января – Крещение. Считается, что в крещенскую ночь вода становится целебной. На Крещение девушки выходили за ворота гадать на первого встречного. С праздником связано и понятие «крещенские морозы» – они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться.

Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?

20 января – Иван-бражник, или Перезимник. Считалось, что он о весне весть подает. Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная – обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.

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21 января – Емелин день. Было принято семьей собираться вечером и рассказывать сказки и небылицы. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!»

Крещенский сочельник и Святки: о каких приметах и традициях нужно знать?

Ну а выражение «Емельян – накрути буран» подразумевает, что метель в этот день – обычное явление. Важно было смотреть на направление ветра. Если с юга – значит лето будет богатым на грозы.

22 января – Филиппов день. В этот день было принято затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки». Наблюдали и за погодой. Если на Филиппа ясно – значит летом будет хороший урожай.

Люди в материале: Юлия Самусенко

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 января – Крещенский сочельник. Под Крещение, уверяли в старину, снег приобретает особые...
 
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