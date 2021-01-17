Источник материала: UDF



Алексей Навальный / «Новая газета»

пишет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России массово задерживают людей, которые едут встречать Навального На данный момент известно о восьми задержанных.

Так, рано утром 17-го января в аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов. Полицейский объяснил, что задержанные «возможно, готовятся к массовым беспорядкам в аэропорту в Москве».Иванкин считает, что приехать в Москву теперь будет сложно. «Все машины, которые на 11:00, приедут (в Москву —ред.) в 19:00–20:00. Будет поздно. Но мы сейчас думаем. Честно говоря, очень хотелось бы (успеть на встречу с Навальным — ред.)».В 10:49 в том же аэропорту «Пулково» на стойке регистрации задержан корреспондент «Медиазоны», который также собирался лететь в Москву. По его словам, силовики посчитали его «возможным организатором или участником массовых беспорядков сегодня в Москве». Редакционное задание и удостоверение не помогли — журналиста задержали.На данный момент известно о восьми задержанных. Среди них также редактор канала «Объектив реалий». Ему сообщили, что задержание связано «с акциями, которые он планировал в Москве».В ночь на 17 января в Санкт-Петербурге также задержали координатора местного штаба Навальногои активиста: они тоже ехали в Москву, чтобы встретить политика — их забрали в полицию для «установления личности».У аэропорта «Внуково», куда должен приземлиться самолёт с Навальным, выставлен забор, на парковке замечены автозаки с ОМОНом. По сообщению «Фонтанки», в связи с прибытием главного оппозиционера России силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.Главный оппонент Путина,, заявил, что возвращается в Россию 17-го января после лечения в немецкой клинике «Шарите» от отравления боевым веществом из группы «Новичок». Ранее силовики пришли к лидерам оппозиции и пытались убедить их не встречать Навального. По мнению оппозиционеров, Навального будет встречать несколько тысяч человек.