ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России массово задерживают людей, которые едут встречать Навального

17.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В России массово задерживают людей, которые едут встречать Навального
Алексей Навальный / «Новая газета»
В России проходят массовые задержания журналистов и активистов, которые ехали встречать Алексея Навального, пишет «Новая газета».

Так, рано утром 17-го января в аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов Алексея Барича и Александра Края. Полицейский объяснил, что задержанные «возможно, готовятся к массовым беспорядкам в аэропорту в Москве».

Иванкин считает, что приехать в Москву теперь будет сложно. «Все машины, которые на 11:00, приедут (в Москву —ред.) в 19:00–20:00. Будет поздно. Но мы сейчас думаем. Честно говоря, очень хотелось бы (успеть на встречу с Навальным — ред.)».

В 10:49 в том же аэропорту «Пулково» на стойке регистрации задержан корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, который также собирался лететь в Москву. По его словам, силовики посчитали его «возможным организатором или участником массовых беспорядков сегодня в Москве». Редакционное задание и удостоверение не помогли — журналиста задержали.

На данный момент известно о восьми задержанных. Среди них также редактор канала «Объектив реалий» Андрей Макашов. Ему сообщили, что задержание связано «с акциями, которые он планировал в Москве».

В ночь на 17 января в Санкт-Петербурге также задержали координатора местного штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга: они тоже ехали в Москву, чтобы встретить политика — их забрали в полицию для «установления личности».

У аэропорта «Внуково», куда должен приземлиться самолёт с Навальным, выставлен забор, на парковке замечены автозаки с ОМОНом. По сообщению «Фонтанки», в связи с прибытием главного оппозиционера России силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

Главный оппонент Путина, Алексей Навальный, заявил, что возвращается в Россию 17-го января после лечения в немецкой клинике «Шарите» от отравления боевым веществом из группы «Новичок». Ранее силовики пришли к лидерам оппозиции и пытались убедить их не встречать Навального. По мнению оппозиционеров, Навального будет встречать несколько тысяч человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент известно о восьми задержанных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Lamborghini: продажи упали, но вторая половина 2020 года оказалась для компании рекордной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by