Источник материала: UDF



Лукашенко с ведущим ОНТ Александром Аверковым. Фото president.gov.by

«Кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого. Мы его (интернет) и разного рода телеграм-каналы игнорировать не должны. Мы увидели, что это очень мощное, сильное оружие. Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите, даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка — интернет. Я клоню вас к тому, что не отказывайтесь от этой классики. Телевизор — это образ жизни, это образ мышления. Так сегодня многие стали достали и начали тыкать в этот айфон, телефон разных марок. Но когда вы зашли в столовую, нажали кнопку и смотрите экран. Пришли в гости, там обязательно работает телевизор. Это нужно сберечь», — считает Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пророческое предсказания от Лукашенко. Хотите знать, о чем? Белорусский правитель увядание интернета еще при его жизни.

А частности, он предсказал печальную участь социальным сетям и интернету, и заявил, что традиционные СМИ еще рано хоронить.