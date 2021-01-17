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В Беларуси назначены новые представителей государства на крупных предприятиях

17.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси назначены новые представителей государства на крупных предприятиях
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Изменения в постановление Совмина «О назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ» опубликованы на Национальном правовом портале, пишет TUT.BY.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров назначен представителем государства на Минский тракторный завод. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева будет представлять государство в авиакомпании «Белавиа».

Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен на Могилевский завод лифтового машиностроения.

Зампред Белнефтехима Светлана Гурина будет представлять государство на «СветлогорскХимволокно», зампред Виталий Милевич — на «Полоцк-Стекловолокно».

Первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец — представитель на «Моготекс».
 
 
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