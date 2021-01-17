|
В Беларуси назначены новые представителей государства на крупных предприятиях
Источник материала: UDF
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров назначен представителем государства на Минский тракторный завод. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева будет представлять государство в авиакомпании «Белавиа».
Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько назначен на Могилевский завод лифтового машиностроения.
Зампред Белнефтехима Светлана Гурина будет представлять государство на «СветлогорскХимволокно», зампред Виталий Милевич — на «Полоцк-Стекловолокно».
Первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец — представитель на «Моготекс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновникам раздали предприятия, за которыми они будут присматривать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)