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Воскресение в Беларуси: марши, флэшмобы и минус 20

17.01.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Воскресение в Беларуси: марши, флэшмобы и минус 20
Один из районных маршей в Минске утром 17-го января 2021-го года / TUT.by
В воскресение белорусы традиционно вышли погулять. И небывалый мороз — а градусник утром показывал минус 20 — им не помеха.

Боровляны сегодня с утра отправляли «Карпенкова в лагеря» и заявляли миру, что их президент — Света. И это правда, ведь Светлана Тихановская набрала на 20-ти из 22-х участков Боровлянского сельсовета 63,89% голосов избирателей, Александр Лукашенко — 27,25%.



Не упустили возможности прогуляться и жители Шариков, Велозавода и Тракторного.

А в Брилевичах прямо на балконах с БЧБ-флагами люди читали стихи Янки Купалы. Получилось здорово!



Жители другого дома в Брилевичах провели акцию солидарности с политзаключённым Игорем Лосиком, который голодает в тюрьме уже 34 дня. Они призвали администратора ТГ-канала «Беларусь головного мозга» остановить голодовку, поскольку новой Беларуси нужны смелые люди.

Воскресение в Беларуси: марши, флэшмобы и минус 20

А это жители минской площади Правды побрагодарили бренды Nivea, Skoda i Tissot за то, что поддерживают белорусов в их борьбе с режимом Лукашенко.

Воскресение в Беларуси: марши, флэшмобы и минус 20

Подобные акции уже давно проводятся не только в воскресенье. В другие дни люди самоорганизуются и ходят небольшими группами по своим районам. Силовики считают, что протесты в Беларуси стали настолько незначительными, что задерживать людей нет смысла. Но нам кажется, что они просто не хотят бегать на таком морозе.



А так сегодня гулял Восток. Жителей поддержали и бумажные человечки:

 
Теги: Минск
 
 
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Жители минской площади Правды побрагодарили бренды Nivea, Skoda i Tissot.
 
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