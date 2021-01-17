Источник материала: UDF



Один из районных маршей в Минске утром 17-го января 2021-го года / TUT.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресение в Беларуси: марши, флэшмобы и минус 20 Жители минской площади Правды побрагодарили бренды Nivea, Skoda i Tissot.

Боровляны сегодня с утра отправляли «Карпенкова в лагеря» и заявляли миру, что их президент — Света. И это правда, ведьнабрала на 20-ти из 22-х участков Боровлянского сельсовета 63,89% голосов избирателей,— 27,25%.Не упустили возможности прогуляться и жители Шариков, Велозавода и Тракторного.А в Брилевичах прямо на балконах с БЧБ-флагами люди читали стихи Янки Купалы. Получилось здорово!Жители другого дома в Брилевичах провели акцию солидарности с политзаключённым, который голодает в тюрьме уже 34 дня. Они призвали администратора ТГ-канала «Беларусь головного мозга» остановить голодовку, поскольку новой Беларуси нужны смелые люди.А это жители минской площади Правды побрагодарили бренды Nivea, Skoda i Tissot за то, что поддерживают белорусов в их борьбе с режимом Лукашенко.Подобные акции уже давно проводятся не только в воскресенье. В другие дни люди самоорганизуются и ходят небольшими группами по своим районам. Силовики считают, что протесты в Беларуси стали настолько незначительными, что задерживать людей нет смысла. Но нам кажется, что они просто не хотят бегать на таком морозе.А так сегодня гулял Восток. Жителей поддержали и бумажные человечки: