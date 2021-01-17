Пять наивных вопросов о том, за чей счет чиновники дарят детям подарки

Именуемая благотворительной акция «Наши дети» отметила четверть века. Как и в предыдущие годы, в этот раз чиновники из самых разных государственных структур посетили детские дома, интернаты, больницы — привезли детям новогодние подарки и необходимое для этих учреждение оборудование.

С одной стороны, хорошо, что в детских домах появляются нужные для комфортного проживания детей вещи. С другой, непонятно, почему посредниками между благотворителями и детьми выступают чиновники, некоторые из которых по долгу службы должны заниматься государственным обеспечением содержания детей.





Откуда берутся подарки?

Все эти годы акцию «Наши дети» курирует Министерство образования.

Как рассказала Naviny.by главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Симакова, окончательных данным по сбору средств для закупки подарков в рамках акции еще нет, но по предварительным данным общая сумма составит не менее 2 млн рублей:

«Только в Минской области собрали около 900 тысяч рублей, а Минтруда привлек на благотворительность около 300 тысяч рублей».

Это заметно больше, чем годом ранее — с декабря 2019-го по январь 2020 года было собрано и передано в детские учреждения образования подарков на сумму 1,3 млн рублей.

«Подарки не появляются сами по себе, для этого ведется большая работа в различных кабинетах чиновников», — отметила Елена Симакова. Например, только Минобразования направило письма 70 компаниям и организациям для привлечения благотворительной спонсорской помощи. Помощь оказали 20 из них.

«Из тех, кто отказался, отвечали, что оказывают помощь в определенный, не данный период, согласно корпоративным документам, другие — что благотворительная деятельность ведется в течение года, а кто-то вообще не ответил на обращение», — пояснила специалист.

По словам Симаковой, работу по привлечению спонсорских средств для акции «Наши дети» «вели во всех областях страны на всех уровнях власти»: «Как и предусмотрено постановлением Совета министров, акция была проведена с привлечением различных источников финансирования, все средства были направлены на укрепление материально-технической базы организаций, где воспитываются дети».

Почему платят за подарки не те, кто дарит?

Но в государственных СМИ информация об акции «Наши дети» подается так, будто чиновники дарят подарки от себя. Хотя это совсем не так.

На самом деле о том, от кого подарки, в детских учреждениях знают — это отражается в спонсорском договоре, уточнила Елена Симакова.

«Согласна, — сказала она, — что при вручении подарков несложно сказать, что средства на них предоставлены таким-то предприятием. Если задать уточняющий вопрос, за чьи средства был приобретен холодильник, например, то услышим, что за подарком стоит конкретное предприятие».

Симакова подчеркнула, что «на детей не бывает много денег», и если бы не акция «Наши дети» и активная деятельность по привлечению средств, то «в таком объеме помощь детям не была бы оказана».

Что дарят?

Из года в год подарки для детских учреждений мало чем отличаются друг о друга — чаще всего за счет спонсоров чиновники привозят необходимую бытовую и оргтехнику.

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский ездил в социально-педагогический центр Октябрьского района Могилева. Подарил центру многофункциональное копировальное устройство, средства индивидуальной защиты, канцелярские принадлежности и сладости.

Как пояснили Naviny.by в пресс-службе ГТК, на Могилевщину поехали, «потому что это родина нынешнего председателя». Часть средств, за которые покупали подарки, были непосредственно собраны таможенниками, часть предоставлена организациями, часть — из бюджета Таможенного комитета.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в рамках акции «Наши дети» ездил в детский дом № 3 Минска — привез микроволновую печь, пять пар роликовых коньков и сладости.

Как пояснила Naviny.by заместитель начальника управления аналитической работы Минприроды Елена Мелешкова, подарки были закуплены в рамках спонсорской помощи: «Мы организовали привлечение проектов для оказания помощи детскому дому. Мы выступали посредниками, мы привлекли внимание. Благотворители составляли соответствующие законодательству документы, это официальная помощь благотворителей детскому дому».

Отвечая на вопрос, зачем благотворителям посредник в виде высокопоставленного чиновника, Мелешкова сказала, что не всегда благотворитель хочет быть названным, однако «детский дом знает, от кого этот подарок».

В каких министерствах собирали деньги на подарки?

Есть, конечно, и примеры, когда в некоторых ведомствах, участвующих в акции, собирают деньги на подарки среди сотрудников. Но этих средств редко хватает на что-то серьезнее конфет.

Глава Минприроды в детдом ездил не один, а с чиновниками Госконтроля. Судя по информации на сайте ведомства, сотрудники Комитета государственного контроля купили за личные средства и подарили детям 25 самокатов.

Собирали личные средства в рамках акции также и сотрудники Минтруда, Минздрава и Минобразования.

Минздрав дарил РНПЦ «Мать и дитя» и Дому ребенка № 1 комплекты постельного белья, одежды, полотенец для купания и сладкие подарки, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Министерства образования за свои личные деньги купили и подарили детям конфеты.

Почему чиновники без масок?

На пресс-конференции 12 января чиновники Минобразования особо подчеркивали, что акция «Наши дети» была проведена с учетом всех требований эпидемиологического режима в части профилактики COVID-19. На самом деле во многих случаях это было не так.





Министр образования Игорь Карпенко, как и в прошлом году, посетил Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище и вновь подарил сертификат на мультиборд для образовательного процесса, а также сладости.

Без маски общалась с детьми и взрослыми председатель Совета Республики Наталья Кочанова в социально-педагогическом центре Полоцкого района 24 декабря. Она вручила директору центра сертификат на мультиборд и сладкие подарки детям. Судя по отчетности на сайте Совета Республики, другие его члены тоже посещали разные детские учреждения без масок.





Без масок были на детском празднике в рамках акции чиновники Минприроды и Комитета госконтроля.





А чиновники Таможенного комитета смотрели детское представление в масках, а когда стали плечо к плечу с сотрудниками детского учреждения и детьми для общей фотографии, маски сняли. На вопрос, почему, представитель пресс-службы Таможенного комитета затруднилась ответить.

Косвенный ответ на этот вопрос дает поведение Александра Лукашенко, который сам на публике маску не носит (за исключением разве что ковидных отделений больниц, которые он недавно посещал). Такое смелое на гране безрассудства отношение к собственному здоровью и безопасности окружающих вынуждены копировать и чиновники. Даже если едут в гости к детям.