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В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности

17.01.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске и других населенных пунктах сторонники перемен 17 января провели локальные марши и акции солидарности.

 

В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности
Красивый перформанс провели жители минских Брилевичей.

 

В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности
Гуляет Маяковка.

 

В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности
Как всегдя, активен Тракторный.

 

В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности
Не спят и новогрудские "патизаны".

 

В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности
Жители минского Востока украсили ограды бело-красно-белыми инсталляциями.

 

Так, в Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в микрорайонах Малиновка, Чкаловский, Юго-Запад, Брилевичи, Восток, Михалово, Лебяжий, Курасовщина, Лошица, Каменная Горка, Уручье. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети., передает БелаПАН

Сразу несколько утренних маршей прошли в Заводском районе Минска.

Акция также прошла возле столичного Дворца спорта. Дворовые марши провели жители улиц Маяковского, Захарова, Пулихова, Антоновская, Янки Мавра.

Акцию против насилия провели в военном городке Уручье, а также поселках Щомыслица, Замосточье, Хатежино вблизи столицы.

В одном из микрорайонов Минска прошел марш в поддержку политзаключенного Николая Дедка.

Акции также прошли в Барановичах (Брестская область), Витебске, Гомеле, Гродно, Жабинке, (Брестская область), Заславле (Минский район). Жители Орши (Витебская область) рано утром провели акцию в поддержку Павла Северинца, Игоря Лосика и других политзаключенных. Жители Жодино (Минская область) приняли участие в танцевальном флешмобе Jerusalema.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и микрорайонах.

Фото: tut.by, nn.by, телеграм-канал Баста.

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Минске и других населенных пунктах сторонники перемен 17 января провели локальные марши и акции солидарности.  
 
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