В Минске и других населенных пунктах проходят локальные марши и акции солидарности

В Минске и других населенных пунктах сторонники перемен 17 января провели локальные марши и акции солидарности.



Красивый перформанс провели жители минских Брилевичей.

Гуляет Маяковка.



Как всегдя, активен Тракторный.



Не спят и новогрудские "патизаны".



Жители минского Востока украсили ограды бело-красно-белыми инсталляциями.

Так, в Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в микрорайонах Малиновка, Чкаловский, Юго-Запад, Брилевичи, Восток, Михалово, Лебяжий, Курасовщина, Лошица, Каменная Горка, Уручье. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети., передает БелаПАН

Сразу несколько утренних маршей прошли в Заводском районе Минска.

Акция также прошла возле столичного Дворца спорта. Дворовые марши провели жители улиц Маяковского, Захарова, Пулихова, Антоновская, Янки Мавра.

Акцию против насилия провели в военном городке Уручье, а также поселках Щомыслица, Замосточье, Хатежино вблизи столицы.

В одном из микрорайонов Минска прошел марш в поддержку политзаключенного Николая Дедка.

Акции также прошли в Барановичах (Брестская область), Витебске, Гомеле, Гродно, Жабинке, (Брестская область), Заславле (Минский район). Жители Орши (Витебская область) рано утром провели акцию в поддержку Павла Северинца, Игоря Лосика и других политзаключенных. Жители Жодино (Минская область) приняли участие в танцевальном флешмобе Jerusalema.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и микрорайонах.

Фото: tut.by, nn.by, телеграм-канал Баста.