В Старых Дорогах при пожаре погиб семилетний мальчик

Источник материала: Onliner

Этой ночью в агрогородке Старые Дороги (Стародорожский район) случился пожар в жилом доме. В огне погиб семилетний мальчик, сообщает Следственный комитет.

Также в пожаре пострадала 33-летняя мама ребенка, она в реанимации. А еще одному ребенку, 12-летней девочке, удалось спастись.

Еще одна трагедия случилась в деревне Сетча (Пуховичский район). Там сгорел дом, в пожаре погибли 64-летняя женщина и 44-летний мужчина из соседней деревни.









По предварительной информации, причиной пожара в обоих случаях стал перекал печи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.