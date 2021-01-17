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В Старых Дорогах при пожаре погиб семилетний мальчик

17.01.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этой ночью в агрогородке Старые Дороги (Стародорожский район) случился пожар в жилом доме. В огне погиб семилетний мальчик, сообщает Следственный комитет.

Также в пожаре пострадала 33-летняя мама ребенка, она в реанимации. А еще одному ребенку, 12-летней девочке, удалось спастись.

Еще одна трагедия случилась в деревне Сетча (Пуховичский район). Там сгорел дом, в пожаре погибли 64-летняя женщина и 44-летний мужчина из соседней деревни.

В Старых Дорогах при пожаре погиб семилетний мальчик

В Старых Дорогах при пожаре погиб семилетний мальчик

По предварительной информации, причиной пожара в обоих случаях стал перекал печи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
 
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Этой ночью в агрогородке Старые Дороги (Стародорожский район) случился пожар в жилом доме. В огне погиб семилетний мальчик, сообщает Следственный комитет.Читать...
 
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