Источник материала: Хартия'97

В Брестском районе лесовоз оставил деревню без света 17.01.2021, 13:22

Иллюстрационное фото

Он повредил 13 световых опор.

Деревня Подлесье-Каменецкое, что в Брестском районе, вечером 15 января оказалась без света, сообщает «ЧП Беларусь» .

По предварительной информации, 47-летний водитель лесовоза МАЗ не закрепил должным образом манипулятор. Когда автомобиль, груженный кругляком, выезжал через деревню в направлении трассы, манипулятор открылся и повредил 13 световых опор, а также ограды жилых усадеб.

Водитель привлечен к административной ответственности.













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