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Шарангович рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ

17.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Шарангович рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ

  • 17.01.2021, 13:00
Шарангович рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ

Белорусский хоккеист принес своей команде победу в матче с Бостоном.

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович поделился мнением об игре с Бостоном (2:1) и рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ. Напомним, что вчера, уже во второй игре в клубе он стал первой звездой встречи, забив на предпоследней секунде овертайма, пишет sportarena.by.

— Это лучший момент в моей хоккейной карьере. Я очень счастлив, потому что мы выиграли, набрали два очка, а я забросил первую шайбу в НХЛ.

— Опиши эпизод с победным голом.

— Я получил классный пас от Сиверсона и убежал на рандеву с голкипером. Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил.

— Кто следил за твоим матчем дома в Беларуси?

— Наверняка, многие люди. Потому что я первый игрок в НХЛ из нашей страны за пять лет. Предыдущим был Михаил Грабовский, который тогда выступал за «Айлендерс». Теперь вот начал играть я. Моя семья, жена, друзья — все смотрели этот матч.

— Ты ожидал такой пас от Сиверсона?

— Нет, он просто отдал отменную передачу. Мне оставалось только забросить.

— Мы много общались в последние месяцы. Ты очень хотел приехать в НХЛ и продолжать играть здесь так, как ты играл в КХЛ. Уже получается?

— В КХЛ и НХЛ разный хоккей. Здесь нужно делать все намного быстрее. Здесь меньше площадки, больше игры в тело. Над этим мне еще нужно работать, привыкать к этому.

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Белорусский хоккеист принес своей команде победу в матче с Бостоном.
 
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