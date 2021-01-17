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«Карпенков, еще чуть-чуть — и Гаага!»

17.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Карпенков, еще чуть-чуть — и Гаага!»

  • 17.01.2021, 12:50
«Карпенков, еще чуть-чуть — и Гаага!»

Яркие протестные акции проходят в белорусских регионах.

Вчера и сегодня белорусы проводят креативные акции протеста.

На фото и видео от телеграм-канала «Хартия-97%»:

Жабинка не сдается!

Марш в Гродно 16 января.

«Карпенков! Еще чуть-чуть и Гаага». На акцию вышли жители Бреста.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Яркие протестные акции проходят в белорусских регионах.
 
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