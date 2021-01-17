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«Карпенков, еще чуть-чуть — и Гаага!»
Источник материала: Хартия'97
«Карпенков, еще чуть-чуть — и Гаага!»
Яркие протестные акции проходят в белорусских регионах.
Вчера и сегодня белорусы проводят креативные акции протеста.
На фото и видео от телеграм-канала
Жабинка не сдается!
Марш в Гродно 16 января.
«Карпенков! Еще чуть-чуть и Гаага». На акцию вышли жители Бреста.
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Яркие протестные акции проходят в белорусских регионах.
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