Источник материала: Хартия'97

Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января 17.01.2021, 12:36

Объявлен оранжевый уровень опасности.

На всей территории Беларуси, в том числе и в Минске, 18 января ожидается неблагоприятное погодное явление, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает nn.by .

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 23-29 градусов мороза, местами - минус 17-22. Днем будет 11-17 ниже нуля, в отдельных районах - 18-20 градусов мороза.

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