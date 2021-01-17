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Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января
Источник материала: Хартия'97
Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января
Объявлен оранжевый уровень опасности.
На всей территории Беларуси, в том числе и в Минске, 18 января ожидается неблагоприятное погодное явление, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 23-29 градусов мороза, местами - минус 17-22. Днем будет 11-17 ниже нуля, в отдельных районах - 18-20 градусов мороза.
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
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