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Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января

17.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января

  • 17.01.2021, 12:36
Гололедица и сильные морозы сохранятся в Беларуси и 18 января

Объявлен оранжевый уровень опасности.

На всей территории Беларуси, в том числе и в Минске, 18 января ожидается неблагоприятное погодное явление, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает nn.by.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 23-29 градусов мороза, местами - минус 17-22. Днем будет 11-17 ниже нуля, в отдельных районах - 18-20 градусов мороза.

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Теги: Минск
 
 
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