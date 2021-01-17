|
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
17.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией? Как иллюзионисты выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)