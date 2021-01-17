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"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

17.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией? Как иллюзионисты выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.

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Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в...
 
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