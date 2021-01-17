"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

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Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в...