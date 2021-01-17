Новая идея провластных политтехнологов? Анонимные пенсионеры предложили наградить Лукашенко













Житель Червенского района обратился с предложением, а не с просьбой. Мужчина рассказал, что пенсионеры Червеня, которых собралось уже более 80 человек, хотят выступить на Всебелорусском Народном Собрании. Суть их обращения заключается в том, чтобы Александру Лукашенко дали награду или даже Нобелевскую премию. Пенсионеры уверены, что Лукашенко заслуживает этого, но не будет инициатором наград для себя из-за скромности".





Примечательно, что фамилия пенсионера в заметке не приводится. Точно также, как невозможно идентифицировать остальных инициаторов награждения главы государства. Но для кампании по отмыванию имиджа ход просчитанный: когда одна часть страны требует суда над Александром Лукашенко, то заглушать этот призыв можно попробовать голосами тех, кто требует для него наград. Правда, первых надо будет судить и запугивать, а вторых -- искусственно клонировать.







