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Новая идея провластных политтехнологов? Анонимные пенсионеры предложили наградить Лукашенко

17.01.2021 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщил сайт Минской области Mlyn.by, "на прямую линию Миноблисполкома обратился пенсионер из Червенского района. Он предложил наградить президента Беларуси.




Житель Червенского района обратился с предложением, а не с просьбой. Мужчина рассказал, что пенсионеры Червеня, которых собралось уже более 80 человек, хотят выступить на Всебелорусском Народном Собрании. Суть их обращения заключается в том, чтобы Александру Лукашенко дали награду или даже Нобелевскую премию. Пенсионеры уверены, что Лукашенко заслуживает этого, но не будет инициатором наград для себя из-за скромности".

Примечательно, что фамилия пенсионера в заметке не приводится. Точно также, как невозможно идентифицировать остальных инициаторов награждения главы государства. Но для кампании по отмыванию имиджа ход просчитанный: когда одна часть страны требует суда над Александром Лукашенко, то заглушать этот призыв можно попробовать голосами тех, кто требует для него наград. Правда, первых надо будет судить и запугивать, а вторых -- искусственно клонировать. 
 
 
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Как сообщил сайт Минской области Mlyn.by, "на прямую линию Миноблисполкома обратился пенсионер из Червенского района. Он предложил наградить президента Беларуси.
 
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