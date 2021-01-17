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Новая идея провластных политтехнологов? Анонимные пенсионеры предложили наградить Лукашенко
Источник материала: Партизан
Как сообщил сайт Минской области
Житель Червенского района обратился с предложением, а не с просьбой. Мужчина рассказал, что пенсионеры Червеня, которых собралось уже более 80 человек, хотят выступить на Всебелорусском Народном Собрании. Суть их обращения заключается в том, чтобы Александру Лукашенко дали награду или даже Нобелевскую премию. Пенсионеры уверены, что Лукашенко заслуживает этого, но не будет инициатором наград для себя из-за скромности".
Примечательно, что фамилия пенсионера в заметке не приводится. Точно также, как невозможно идентифицировать остальных инициаторов награждения главы государства. Но для кампании по отмыванию имиджа ход просчитанный: когда одна часть страны требует суда над Александром Лукашенко, то заглушать этот призыв можно попробовать голосами тех, кто требует для него наград. Правда, первых надо будет судить и запугивать, а вторых -- искусственно клонировать.
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Как сообщил сайт Минской области Mlyn.by, "на прямую линию Миноблисполкома обратился пенсионер из Червенского района. Он предложил наградить президента Беларуси.
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