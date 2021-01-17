Dacia и Lada на одной платформе, новая Niva и другие сюрпризы «Ренолюции»

Источник материала: Tut.by

На этой неделе, после утверждения советом директоров, генеральный директор Renault Group Лука де Мео представил новый стратегический план развития под названием Renaulution («Ренолюция»). Помимо всего прочего он предусматривает рационализацию платформ и модельного ряда всех входящих в состав концерна Renault брендов — а кроме, собственно, Renault и Alpine это также Lada и Dacia.

По замыслу стратегов Renault, румынская Dacia и российский «АвтоВАЗ» объединят усилия и укрепят «производственные синергии в рамках бизнес-подразделения Dacia-Lada, возглавит которое француз Дени Левот. На практике это означает то, что впредь новые модели двух бюджетных марок будут создаваться на одной платформе — CMF-B, которая легла в основу новых Logan и Sandero , а также Renault Clio, Captur и Nissan Juke для европейского рынка.





Продуктовый план для двух брендов предусматривает запуск к 2025 году семи новых автомобилей, четыре из которых — это Lada. Вместе оба бренда будут выпускать ежегодно более одного миллиона автомобилей, перейдя с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. На «АвтоВАЗе» подтвердили, что уже началась работа над новым поколением Niva на основе CMF-B — на рынке она появится в 2024 году.





Составить некоторое представление о внешности новой Niva пока можно лишь по одному дизайнерскому эскизу, а других подробностей о машине нет. Известно только, что внедорожник предложат «с компактной и удлиненной колесной базой». По плану, на 2023 год у Lada запланирован выход еще двух моделей класса B, а в 2025 году «АвтоВАЗ» должен представить новый кроссовер сегмента C-SUV.



Dacia Bigster Concept

Что это будет за модель, пока неясно, но в плане Dacia на 2025 год также значится появление кроссовера, который будет принадлежать к сегменту C. Не исключено, что будущий «паркетник» Lada в той или степени станет разновидностью SUV румынской марки. Причем Dacia уже показала его концептуальную версию — Bigster.



Dacia Bigster Concept



Dacia Bigster Concept

Как ожидается, в ряду Dacia серийный вариант Bigster окажется флагманской моделью: в фирменной иерархии она будет позиционироваться на ступеньку выше Duster. Длина концепта составляет 4,6 м, а разработчики обещают «очень просторный салон» — возможно, с тремя рядами сидений, хотя фотографий интерьера обнародовано не было. В моторной гамме Bigster ожидаются бензиновые агрегаты и, возможно, гибридная установка.

Что касается самой «Ренолюции», то план предусматривает перевод приоритетов всего концерна с объемов на прибыльность. Но это если коротко. А если подробнее, то план включает три основных этапа, которые запускаются одновременно. Первый — это «Возрождение», которое должно быть реализовано до 2023 года и будет сосредоточено на восстановлении маржи до уровня более 3%. Второй этап называется «Обновление» и охватывает период до 2025 года — Renault нацелена на получение не менее 5% маржи и улучшение продуктовой линейки.





К тому времени концерн намерен вывести на рынок 24 новых модели — половина из них в сегментах C и D, а также включая как минимум 10 электромобилей. Количество платформ будет сокращено с 6 до 3, а семейств силовых агрегатов с 8 до 4. А еще готовится «оптимизация» производственных площадей — выпуск автомобилей сократится с 4 миллионов единиц в 2019 году до 3,1 миллионов единиц в 2025 году. Будет пересмотрена и работа с поставщиками, а также уменьшен объем инвестиций в исследования и разработки примерно с 10% от выручки до менее 8% к 2025 году. Наконец, третий этап реорганизации концерна — это «Революция» (с 2025 года и далее), которая изменит бизнес-модель в сторону «технологий, энергии и мобильности».





Одна из главных целей для бренда Renault — экспансия в сегменте электромобилей. На севере Франции компания планирует возвести крупнейший производственный комплекс по выпуску электромобилей — так называемый «Электрополюс». В ближайшие пять лет Renault выпустит на рынок 14 новых моделей, половина из которых будет электрокарами.



Renault 5 Prototype

Среди будущих электрических новинок должна оказаться серийная модель на основе броского шоу-кара Renault 5, который, в свою очередь, представляет современную интерпретацию известной одноименной модели, дебютировавшей в начале 70-х гг. прошлого века. По словам создателей, эта миниатюрная городская машинка воплощает практический смысл «Ренолюции».



Renault 5 Prototype

Команда дизайнеров под руководством Жиля Видаля черпала вдохновение в оригинальном Renault 5, а современный подход проявляется в выборе отделки и материалов, которые взяты из мира электроники, мебели и спорта. Концепт получил подсвечиваемый логотип, французский триколор на корпусах зеркал, тканевую крышу и небольшой прозрачный экран вместо традиционной приборной панели в салоне, который целиком разработчики рассекречивать не стали.



Renault 5 Prototype



Renault 5 Prototype

О характеристиках силовой установки также сведений нет — известно лишь, что Renault 5 Prototype является электромобилем. Элементы оригинального дизайна в новом исполнении скрывают современные решения — за вентиляционным отверстием на капоте прячется лючок, под которым находится разъем для зарядки, в задних фонарях имеются воздушные заслонки, а противотуманные фары в бампере одновременно выполняют функцию дневных ходовых огней.



Renault 5 Prototype

О сроках появления товарной версии возрожденного Renault 5 в компании не обмолвились.





В рамках новой стратегии Renault должна стать компанией более широкого профиля — в том числе и по предоставлению услуг мобильности. Речь о собственном каршеринге, подписке на автомобили и других альтернативах привычной схеме владения машиной — всем этим и займется новое бизнес-подразделение Mobilize.





В нем уже заняты собственные команды инженеров и дизайнеров, которые работают над целой линейкой специализированных модульных электромобилей, предназначенных для использования в каршеринге, интернет-такси, доставке «последней мили» и прочих сервисах. Один из прототипов (для каршеринга) уже рассекречен — это EZ-1, компактный и маневренный двухместный электрокар.



Mobilize EZ-1

В длину он достигает всего 2,3 м, а двери — полностью стеклянные. Машинка на 50% изготовлена из вторичного сырья, а в конце жизненного цикла 95% электромобиля будут переработаны на заводе во Флане, который будет трансформирован в предприятие с экономикой замкнутого цикла (то есть с переработкой материалов для повторного использования).



Mobilize EZ-1

Для EZ-1 предусмотрен бесключевой доступ (с помощью смартфона), также разработчики обмолвились об инновационной системе замены аккумулятора, которая позволит пользоваться электрокаром без перерывов на перезарядку батареи.





Наконец, было объявлено о планах долгосрочного развития бренда Alpine. Под ним в рамках одной компании объединятся все текущие проекты самой Alpine, а также подразделений Renault Sport Cars и Renault Sport Racing (включая и команду Формулы-1). А до 2025 года под маркой Alpine должны выйти три новинки — и все на электротяге.





Во-первых, это спортивный хэтчбек B-сегмента на основе платформы CMF-B/EV, во-вторых, кроссовер C-сегмента на архитектуре CMF-EV и некий спорткар, который преподносится как «электрическая альтернатива» нынешнему купе A110. Что интересно, его разработку планируется вести совместно с британской компанией Lotus, которая, напомним, с 2017 года входит в состав холдинга Geely. Пока стороны подписали договор о намерениях, а в ближайшее время должна быть проведена «оценка целесообразности совместного проектирования и разработки электрического спорткара».