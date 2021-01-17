ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Dacia и Lada на одной платформе, новая Niva и другие сюрпризы «Ренолюции»

17.01.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе, после утверждения советом директоров, генеральный директор Renault Group Лука де Мео представил новый стратегический план развития под названием Renaulution («Ренолюция»). Помимо всего прочего он предусматривает рационализацию платформ и модельного ряда всех входящих в состав концерна Renault брендов — а кроме, собственно, Renault и Alpine это также Lada и Dacia.

По замыслу стратегов Renault, румынская Dacia и российский «АвтоВАЗ» объединят усилия и укрепят «производственные синергии в рамках бизнес-подразделения Dacia-Lada, возглавит которое француз Дени Левот. На практике это означает то, что впредь новые модели двух бюджетных марок будут создаваться на одной платформе — CMF-B, которая легла в основу новых Logan и Sandero, а также Renault Clio, Captur и Nissan Juke для европейского рынка.


Продуктовый план для двух брендов предусматривает запуск к 2025 году семи новых автомобилей, четыре из которых — это Lada. Вместе оба бренда будут выпускать ежегодно более одного миллиона автомобилей, перейдя с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. На «АвтоВАЗе» подтвердили, что уже началась работа над новым поколением Niva на основе CMF-B — на рынке она появится в 2024 году.


Составить некоторое представление о внешности новой Niva пока можно лишь по одному дизайнерскому эскизу, а других подробностей о машине нет. Известно только, что внедорожник предложат «с компактной и удлиненной колесной базой». По плану, на 2023 год у Lada запланирован выход еще двух моделей класса B, а в 2025 году «АвтоВАЗ» должен представить новый кроссовер сегмента C-SUV.


Dacia Bigster Concept

Что это будет за модель, пока неясно, но в плане Dacia на 2025 год также значится появление кроссовера, который будет принадлежать к сегменту C. Не исключено, что будущий «паркетник» Lada в той или степени станет разновидностью SUV румынской марки. Причем Dacia уже показала его концептуальную версию — Bigster.


Dacia Bigster Concept

Dacia Bigster Concept

Как ожидается, в ряду Dacia серийный вариант Bigster окажется флагманской моделью: в фирменной иерархии она будет позиционироваться на ступеньку выше Duster. Длина концепта составляет 4,6 м, а разработчики обещают «очень просторный салон» — возможно, с тремя рядами сидений, хотя фотографий интерьера обнародовано не было. В моторной гамме Bigster ожидаются бензиновые агрегаты и, возможно, гибридная установка.

Что касается самой «Ренолюции», то план предусматривает перевод приоритетов всего концерна с объемов на прибыльность. Но это если коротко. А если подробнее, то план включает три основных этапа, которые запускаются одновременно. Первый — это «Возрождение», которое должно быть реализовано до 2023 года и будет сосредоточено на восстановлении маржи до уровня более 3%. Второй этап называется «Обновление» и охватывает период до 2025 года — Renault нацелена на получение не менее 5% маржи и улучшение продуктовой линейки.


К тому времени концерн намерен вывести на рынок 24 новых модели — половина из них в сегментах C и D, а также включая как минимум 10 электромобилей. Количество платформ будет сокращено с 6 до 3, а семейств силовых агрегатов с 8 до 4. А еще готовится «оптимизация» производственных площадей — выпуск автомобилей сократится с 4 миллионов единиц в 2019 году до 3,1 миллионов единиц в 2025 году. Будет пересмотрена и работа с поставщиками, а также уменьшен объем инвестиций в исследования и разработки примерно с 10% от выручки до менее 8% к 2025 году. Наконец, третий этап реорганизации концерна — это «Революция» (с 2025 года и далее), которая изменит бизнес-модель в сторону «технологий, энергии и мобильности».


Одна из главных целей для бренда Renault — экспансия в сегменте электромобилей. На севере Франции компания планирует возвести крупнейший производственный комплекс по выпуску электромобилей — так называемый «Электрополюс». В ближайшие пять лет Renault выпустит на рынок 14 новых моделей, половина из которых будет электрокарами.


Renault 5 Prototype

Среди будущих электрических новинок должна оказаться серийная модель на основе броского шоу-кара Renault 5, который, в свою очередь, представляет современную интерпретацию известной одноименной модели, дебютировавшей в начале 70-х гг. прошлого века. По словам создателей, эта миниатюрная городская машинка воплощает практический смысл «Ренолюции».


Renault 5 Prototype

Команда дизайнеров под руководством Жиля Видаля черпала вдохновение в оригинальном Renault 5, а современный подход проявляется в выборе отделки и материалов, которые взяты из мира электроники, мебели и спорта. Концепт получил подсвечиваемый логотип, французский триколор на корпусах зеркал, тканевую крышу и небольшой прозрачный экран вместо традиционной приборной панели в салоне, который целиком разработчики рассекречивать не стали.


Renault 5 Prototype

Renault 5 Prototype

О характеристиках силовой установки также сведений нет — известно лишь, что Renault 5 Prototype является электромобилем. Элементы оригинального дизайна в новом исполнении скрывают современные решения — за вентиляционным отверстием на капоте прячется лючок, под которым находится разъем для зарядки, в задних фонарях имеются воздушные заслонки, а противотуманные фары в бампере одновременно выполняют функцию дневных ходовых огней.


Renault 5 Prototype

О сроках появления товарной версии возрожденного Renault 5 в компании не обмолвились.


В рамках новой стратегии Renault должна стать компанией более широкого профиля — в том числе и по предоставлению услуг мобильности. Речь о собственном каршеринге, подписке на автомобили и других альтернативах привычной схеме владения машиной — всем этим и займется новое бизнес-подразделение Mobilize.


В нем уже заняты собственные команды инженеров и дизайнеров, которые работают над целой линейкой специализированных модульных электромобилей, предназначенных для использования в каршеринге, интернет-такси, доставке «последней мили» и прочих сервисах. Один из прототипов (для каршеринга) уже рассекречен — это EZ-1, компактный и маневренный двухместный электрокар.


Mobilize EZ-1

В длину он достигает всего 2,3 м, а двери — полностью стеклянные. Машинка на 50% изготовлена из вторичного сырья, а в конце жизненного цикла 95% электромобиля будут переработаны на заводе во Флане, который будет трансформирован в предприятие с экономикой замкнутого цикла (то есть с переработкой материалов для повторного использования).


Mobilize EZ-1

Для EZ-1 предусмотрен бесключевой доступ (с помощью смартфона), также разработчики обмолвились об инновационной системе замены аккумулятора, которая позволит пользоваться электрокаром без перерывов на перезарядку батареи.


Наконец, было объявлено о планах долгосрочного развития бренда Alpine. Под ним в рамках одной компании объединятся все текущие проекты самой Alpine, а также подразделений Renault Sport Cars и Renault Sport Racing (включая и команду Формулы-1). А до 2025 года под маркой Alpine должны выйти три новинки — и все на электротяге.


Во-первых, это спортивный хэтчбек B-сегмента на основе платформы CMF-B/EV, во-вторых, кроссовер C-сегмента на архитектуре CMF-EV и некий спорткар, который преподносится как «электрическая альтернатива» нынешнему купе A110. Что интересно, его разработку планируется вести совместно с британской компанией Lotus, которая, напомним, с 2017 года входит в состав холдинга Geely. Пока стороны подписали договор о намерениях, а в ближайшее время должна быть проведена «оценка целесообразности совместного проектирования и разработки электрического спорткара».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе генеральный директор Renault Group Лука де Мео представил новый стратегический план развития под названием Renaulution.
 
Новости дня
Новости разные
 
На хутары за бел-чырвона-белы сьцяг затрымалі бізнэсоўцу Валера Астрынскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by