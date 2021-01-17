Lamborghini: продажи упали, но вторая половина 2020 года оказалась для компании рекордной

Источник материала: Tut.by

В 2020 году Lamborghini передала клиентам во всем мире 7430 суперкаров, что на 9% меньше показателя предыдущего года.





Падение продаж напрямую связано с остановкой производства на 70 дней в весенний период для соблюдения директивы правительства Италии и охраны здоровья сотрудников во время первой волны пандемии. В то же время второе полугодие стало лучшим в истории компании по количеству проданных машин.





Крупнейшим рынком для Lamborghini остаются США, где за минувший год было реализовано 2224 суперкара. Далее следуют Германия (607), Китай, Гонконг и Макао (604), Япония (600), Великобритания (517) и Италия (347). Кроссовер Urus стал самой продаваемой моделью бренда с результатом 4391 проданный экземпляр. Количество реализованных Huracan выросло на 3% (до 2 193 единиц), в то время как Aventador нашел 846 покупателей.





В Lamborghini также отметили, что ей уже удалось собрать внушительный портфель заказов, покрывающий более половины производства, запланированного на 2021 год.