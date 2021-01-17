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Lamborghini: продажи упали, но вторая половина 2020 года оказалась для компании рекордной

17.01.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году Lamborghini передала клиентам во всем мире 7430 суперкаров, что на 9% меньше показателя предыдущего года.


Падение продаж напрямую связано с остановкой производства на 70 дней в весенний период для соблюдения директивы правительства Италии и охраны здоровья сотрудников во время первой волны пандемии. В то же время второе полугодие стало лучшим в истории компании по количеству проданных машин.


Крупнейшим рынком для Lamborghini остаются США, где за минувший год было реализовано 2224 суперкара. Далее следуют Германия (607), Китай, Гонконг и Макао (604), Япония (600), Великобритания (517) и Италия (347). Кроссовер Urus стал самой продаваемой моделью бренда с результатом 4391 проданный экземпляр. Количество реализованных Huracan выросло на 3% (до 2 193 единиц), в то время как Aventador нашел 846 покупателей.


В Lamborghini также отметили, что ей уже удалось собрать внушительный портфель заказов, покрывающий более половины производства, запланированного на 2021 год.

 
 
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В 2020 году Lamborghini передала клиентам во всем мире 7430 суперкаров, что на 9% меньше показателя предыдущего года.
 
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